Egeli ihracatçılar ilk 4 ayda ihracatını yüzde 27 artırdı - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yılın ilk çeyreğinde 198 farklı ihraç pazarına ulaşarak 126 ülke ve bölgeye ihracatını yükseltti.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 Ocak-Nisan döneminde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 6 milyar 205 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son bir yıllık dönemde ise yüzde 27 ilerlemeyle dış satımını 17 milyar 629 milyon dolara taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat yapılan 198 ülke ve bölgeden 126'sında ihracat artışı gerçekleştirdiklerini belirterek " Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2022'nin ilk dört ayında yüzde 28 artışla 2 milyar 950 milyon dolarlık hacme ulaştı. 26 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 47, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Bölgeler bazında ihracatta en fazla artışın yüzde 65 ile Türk cumhuriyetlerine yaşandığını ve ihracatlarını 106 milyon dolara taşıdıklarını aktaran Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu ülkelerine yüzde 45 artışla 749 milyon dolar, Amerika ülkelerine yüzde 26 artışla 696 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise yüzde 50 artışla 552 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Diğer Avrupa ülkelerine ihracatımız yüzde 27 artışla 445 milyon dolara, eski Doğu Bloku ülkelerine 236 milyon dolara ulaştı. Serbest Bölgelere ise yüzde 9'luk artışla 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."

EİB'in ihracatında Ocak-Nisan döneminde Almanya'nın 673 milyon dolarla ilk sırada, ABD'nin 486 milyon dolarla ikinci, İtalya'nın 379 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.