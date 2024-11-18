Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı

Geniş Video İzle

2025 yılı itibariyle kullanımı zorunlu hale gelecek olan yeni tip ehliyete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Eski ehliyetlerin yeni tip ile değiştirilmesine ilişkin tanınan süre uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme tarihinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

18.11.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip ehliyetlere ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minibüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL;

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL;

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL;

"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, "B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, "B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ

Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz.

SAĞLIK RAPORU ALMADAN ÖNCE DİKKAT

Sağlık raporu almadan önce e-Devlet'e girerek "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurup onaylamanız gerekiyor. Aksi halde sağlık kuruluşunda bu formu doldurmak için de ekstra bekletiliyorsunuz.

YENİ TİP EHLİYETİ YANINIZDA BULUNDURMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Ehliyetinizi yeniledikten sonra yine Nüfus İdaresi'ne giderek ehliyetinizi çipli kimliğinizle eşleştirebiliyorsunuz. Böylece ehliyeti yanınızda bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor.

Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı

İçişleri Bakanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Seyfettin Akyol:
    2019 yılında biz boşuna yeniledik, tekrar yenileme tarihi geldi ama hala yenileme uzatılıyor. Bu ülkede erken, zamanında yapanlar cezalandırılıyor! 79 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    ooo tarih 2026 ocak 1 e kadar uzar millet çalışıyor işi gücü var devlet yenilesin adrese bıraksın ücret neyse ödeyelim ki kimliklerde öyle olmalı bence 29 4 Yanıtla
  • Zeki Sarı:
    farketmez sorumsuz insanlar bu süreyi de deyerlerdirmez 26 6 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    şansımı seveyim! zamanında vergini ödersin ödemeyene af gelir. devletin verdiği süreye uyarsın uymayana süre uzatımı gelir. nedir bu yahu. 5 milyon kişi temmuz sonuna kadar mümkün değil değiştiremez. siz bunu en iyisi 2030 deyin gitsin. 2030 da da 4 milyon kalır 2035 e uzatın. 2035 de 3 milyon kalır yani anlayacağınız sıfırlanana kadar uzatın gitsin. 21 1 Yanıtla
  • Hakan Çaylak:
    Bu milleti böyle erteleye uzata tembel ettiniz. Bizde keriz gibi gittik yeniledik 2.kez yeniliycez 18 1 Yanıtla
  • Ufuk Temel:
    Fiyatlar zamlı tarife 13 0 Yanıtla
  • Salih Kat:
    Yav he he bir kural koyucu düşünün kendi koyduğu kurala kendisi uymuyor bunun koyduğu kurlalın yaptırımı ne ölçüde kayda değer ne kadar ciddiye alınır olur ki ürkenin melteketin düşdüğü durum ortada Esnet-uzat-affet seni daha kim ciddiye alıp kurallara uyacak 11 0 Yanıtla
  • İlker T:
    Vergilerimi ve bütün devletle olan evrak işlerimi zamanında yaptığım için devletimiz tarafından benim ödüllendiriliyor olmam gerekirken, 5 yıldır bir ehliyetini değiştirmeyen sorumsuz vatandaşlarada bunun cezai işlemi uygulanmalı. Uzata uzata insanlar tembelleşti, umursamaz oldu. Bence yanlış bir karar alınmış burada. Bu yıl yenilememiş olanlar 5Bin liraya gelecek yıl yenilesin, ahlaklı vatandaşlar enayi yerine konulmasın. 6 1 Yanıtla
  • Özgür Oğuz:
    Bizler enayiyiz,Nerdeyse değişim süresi geldi,Bir daha hiç bir şeyi zamanında yapmıyacam. 6 0 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    tüh bilseydim beklerdim geçen hafta yeniledim daha 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.