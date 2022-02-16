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"Ek gösterge" konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta - Son Dakika

"Ek gösterge" konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta

16.02.2022 19:48

"Ek gösterge" konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "ek gösterge" konusunda İkinci Komisyon Toplantısı'nın 26 Mart'ta düzenleneceğini...

"Ek gösterge" konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "ek gösterge" konusunda İkinci Komisyon Toplantısı'nın 26 Mart'ta düzenleneceğini duyurarak, "Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır" dedi.

Yüzbinlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlendi. Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlık yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, burada yaptığı konuşmada, "2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak, hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" diye konuştu.

3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, "Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

Komisyon toplantısı sonrasında da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, İkinci Komisyon Toplantısının 26 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri de katıldı.

Ek gösterge konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta
Ek gösterge konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta
Ek gösterge konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta

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Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ek gösterge' konusunda ilk toplantı bitti, ikinci toplantı 26 Mart'ta - Son Dakika Ekonomi


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