Üye Girişi
Ekim ayında en çok dolar kazandırdı - Son Dakika

Ekim ayında en çok dolar kazandırdı

08.11.2021 10:26
Ekim ayında en çok dolar kazandırdı

ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,54 ve euro yüzde 0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3,86, BIST 100 endeksi yüzde 4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 4,37 ve euro yüzde 3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73 ve DİBS yüzde 3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,66 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,35 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,12 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 20,70, Euro yüzde 21,87, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,17, külçe altın yüzde 26,07 ve DİBS yüzde 28,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 3,22, Euro yüzde 4,65, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,46, külçe altın yüzde 9,78 ve DİBS yüzde 12,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. - İSTANBUL

Tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi, Yatırım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekim ayında en çok dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 11:24 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı 10:56 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek 10:29 Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:58
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç         
10:33
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:38:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ekim ayında en çok dolar kazandırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement