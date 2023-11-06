Ekim ayı rakamları geldi! İhracatta çifte rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ekim ayında ihracatın rekor kırdığını belirten Bakan Bolat, 12 aylık ihracatta da 2022 yıl sonundaki tarihi rekor düzeyin bir kez daha aşıldığını belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Genel anlamda yaşanan tüm zorluk ve sorunlara rağmen ihracatımız, temmuz ayından sonra aylık bazda yükselişine ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında da devam etmiştir.

EKİM AYINDA İHRACATTA ÇİFTE REKOR

Ekim ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolar gerçekleşmiştir. Böylece en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-ekim döneminde ihracatımız 210,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ve geçen yılki dönemsel ihracat değerinin üzerine çıkmıştır.Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,7 oranında artışla 254,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2022 yılsonundaki tarihi rekor düzey bir kez daha aşılmıştır.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,7 MİLYAR DOLAR

İthalatımız ise, ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar gerçekleşmiştir. Böylece, ekim ayında dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre yüzde 14,9 oranıyla gerilemeyi sürdürmüş ve 6,7 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 4,4 puan artarak yüzde 77,3 olarak gerçekleşmiştir."