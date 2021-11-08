Ekimde en fazla reel getiri yüzde 4,71 ile dolarda oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,71 ile dolarda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, ekimde en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,71 ile dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,54, avro yüzde 0,39 ile yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 3,86, BIST 100 endeksi yüzde 4,39 ve Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,74 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 4,37, avro yüzde 3,18 yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73 ve DİBS yüzde 3,12 ile kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

Dolar, 3 aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,95 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Bu dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 6,66 yatırımcısında kayba yol açtı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,35 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık en yüksek reel getiri BIST 100'de

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise BİST 100 endeksi nedeniyle yüzde 16,12 kayıp gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 20,70, avro yüzde 21,87, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,17, külçe altın yüzde 26,07 ve DİBS yüzde 28,03 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde de dolar yüzde 3,22, avro yüzde 4,65, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,46, külçe altın yüzde 9,78 ve DİBS yüzde 12,17 yatırımcısını kayba uğrattı.