EKK sonrası enflasyon mesajı: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Çorum'da Çiftçilere Nohut ve Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tonlarca nohut ve ayçiçek tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü, Çorum'un nohut ve ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.