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200 milyon TL destek verilen çiftiye yeni bir müjde - Son Dakika

200 milyon TL destek verilen çiftiye yeni bir müjde

12.10.2021 15:35
200 milyon TL destek verilen çiftiye yeni bir müjde

Gazaintep'in Şahinbey ilçesinde 5 yılda 200 milyon TL destek verilen çiftçiye arpa, buğday, mercimek tohumu ve gübre dağıtımını kapsayan yeni bir protokol imzalandı.

Gazaintep'in Şahinbey ilçesinde 5 yılda 200 milyon TL destek verilen çiftçiye arpa, buğday, mercimek tohumu ve gübre dağıtımını kapsayan yeni bir protokol imzalandı.

Çiftçiye daha önce 9 bin 657 ton arpa, buğday ve mercimek, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton yem, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı, 12 milyon sebze-meyve fidesi, 283 aileye 3 bin 656 adet küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra 1'er ton yem desteğinde bulunalan Şahinbey'de, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mevcut desteklerin devam edeceğini müjdeleyerek yeni destekleri kapsayan bir protokole imza attı. İmzalanan protokol ile 5 yılda 200 milyon TL'yi bulan desteğin verildiği Şahinbey ilçesindeki çiftçiye 2 bin 850 ton arpa-buğday, mercimek tohumu ve 3 bin ton gübre dağıtımı yapılacak. Gazainetp Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Gazaintep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan katıldı. Protokolü imzalayan Gaziantep Valisi Davut Gül, fiyatların istikrar yakalaması için üretimin önemli olduğunu belirterek "Gıda güvenliği ve temini çok önemli. Özelikle bu günlerde tartışılan iki konudan birisi gıdaların fiyatları ve gıdaya erişimi. Gıda fiyatlarındaki fiyatların istikrarlı olabilmesi için üretim gerekiyor. Üretmek içinde girdi fiyatlarının ucuzlaması gerekiyor. Burada Şahinbey Belediyemizin yapmış olduğu girdilerde temel olarak, akaryakıt, gübre ve tohum. Akaryakıt ile ilgili Tarım Bakanlığımızın destekleri var. Şahinbey Belediyemizde gübre ve tohumun yüzde ellisini finanse edince çiftçilerimizin ekmediği yerleri dahi ekmeleri konusunda ciddi bir hevesleri oluyor. Bunu 5 yıldır verilen desteklerle görüyoruz. Yararlanacak çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Verdiği desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok ciddi emekler veriliyor"

İmza töreninde yer alan Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, çiftçilere verilen desteklerin sağlanması noktasında çok ciddi desteklerin verildiğini belirterek "İmzaladığımız protokolle 28.488.000 TL değerinde bir proje hayata geçmiş olacak. Bu projenin hayata geçmesinde çok ciddi emekler veriliyor. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Şahinbey Belediyemiz bu konuda büyük emek ve çaba sarf ediyorlar. Başta Valimiz Davut Gül'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Protole imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise verilen desteklerle ekili alanda ve alınan üründe ciddi artışlar olduğunu belirterek "Pandemi süreci, gıda zincirinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Şahinbey Belediyesi olarak yaklaşık 5 yıldan bu yana çiftçilerimize tohum, gübre, fidan, yem ve canlı hayvan konusunda destek vermeye devam ediyoruz. Verilen destekler sayesinde ekili alan 80.000 dekardan 320.000 dekara çıktı ve yüzde 300'ün üzerinde bir artış meydana geldi. ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayımız 4.000'lerden 6.800'e çıktı. Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçimize arpa, buğday, mercimek tohumu konusunda destek veriyoruz. Yapılan protokolle 2.850 ton tohum, 3.000 ton gübre desteğinde bulunacağız. İmzalanan bu protokolle çiftçimize 28.488.000 TL değerinde destek sağlanmış olacak bunun yarısını Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Valimiz Davut Gül'e Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ederim" dedi.

Programda yer alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere önemli destekler sağladığını belirterek "Gaziantep deyince akan sular duruyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun. Çiftçilerimize çok ciddi manada destekler veriyor. Yapılan protokolle buğday, arpa, mercimek ve gübre desteğinin tamamının yüzde ellisini Şahinbey Belediyemiz karşılıyor. Ekilmedik alan bırakılmaması yönünde Şahinbey Belediye Başkanımızın çok ciddi hassasiyeti var. Kendisine kurumum, şahsım ve çiftçilerim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu - GAZİANTEP

200 milyon TL destek verilen çiftiye yeni bir müjde
200 milyon TL destek verilen çiftiye yeni bir müjde

Türk Lirası, Şahinbey, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 200 milyon TL destek verilen çiftiye yeni bir müjde - Son Dakika Ekonomi


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