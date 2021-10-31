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AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerindeki ihtilafı çözdü - Son Dakika

AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerindeki ihtilafı çözdü

31.10.2021 17:10
AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerindeki ihtilafı çözdü

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında 3 yıldır devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri ihtilafında çözüm sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında 3 yıldır devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri ihtilafında çözüm sağlandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, AB ve ABD'nin alüminyum ve çelik gümrük vergileri konusunda uzlaştıklarını, tarafların yeni bir Atlantik ötesi iş birliği dönemi başlattıklarını söyledi.

Anlaşmayla, AB'nin pek çok ABD ürününe uyguladığı gümrük vergilerini derhal kaldırdığına dikkati çeken Biden, AB ve ABD'nin küresel çelik ve alüminyum ticaretine ilişkin karbon bazlı bir düzenlemeyi müzakere etme taahhüdünde bulunduğunu anlattı.

Biden, çeliğin en karbon yoğun sektörlerden biri olduğunu ve bu alanda emisyon azaltmayı teşvik edeceklerini belirterek, Çin gibi "kirli" çelik üretenlerin piyasalarına erişimlerini kısıtlayacaklarını vurguladı.

Von der Leyen de "Çelik ve alüminyum gümrük vergilerini askıya almak ve yeni bir küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesi üzerinde çalışmaya başlamak konusunda anlaştık." dedi.

Çelik üretiminin çok yüksek karbon emisyona sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, "Çelik tüketimi ve ticaretinin sürdürülebilir olması için endüstrinin karbon yoğunluğunu ele almalıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, küresel sürdürülebilir çelik düzenlemesiyle düşük karbonlu çelik üretimi ve ticaretini teşvik etmek için AB ve ABD'nin birlikte çalışacağını, bunun iklim hedeflerine de katkı sağlayacağını söyledi.

Süreç hakkında

ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmişti.

Yoğun görüşmelere rağmen AB tarafı, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı, çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulama kararından vazgeçiremedi.

ABD'ye karşı ticari misilleme yapan AB, bu ülkeden ithal edilen mısır, pirinç, fıstık ezmesi, viski, puro, sigara, kot pantolon, ayakkabı, motosiklet gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB tarafı, haziran ayında bazı ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyordu ancak görüşmeler sonunda bu plan askıya alındı.

Yapılan son anlaşma uyarınca AB'nin söz konusu çelik ve alüminyum ürünlerinin bir kısmını ABD'ye gümrük vergisi uygulanmadan ihraç etmesi öngörülüyor.

Buna karşı AB tarafının pek çok ABD ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergilerini düşürmesi bekleniyor.

Ayrıca tarafların karşılıklı olarak Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) konuyla ilgili davalarından da vazgeçmeleri planlanıyor.

Avrupa Birliği, İtalya, Karbon, Roma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerindeki ihtilafı çözdü - Son Dakika Ekonomi


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