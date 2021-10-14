Üye Girişi
AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi - Son Dakika

AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi

14.10.2021 09:25
AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikasının Aydın'da açılacağını açıklayan TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 4 bin kişilik istihdam müjdesi vererek "Evlatlarımızın doğduğu yerde karnını doyurmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikasının Aydın'da açılacağını açıklayan TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 4 bin kişilik istihdam müjdesi vererek "Evlatlarımızın doğduğu yerde karnını doyurmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydınlılara 4 bin kişilik istihdam müjdesi verdi. Gelişen önemli sanayi kentlerinden olan Aydın'da, Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılacağını açıklayan AK Parti'li Savaş, Aydın'ın potansiyeline dikkat çekerek "İlimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikasının Çine'de faaliyet göstereceğini açıklayan Savaş, "Türkiye'deki seramiğin yüzde 25'i burada üretilecek. İlimizin üretim kapasitesini, istihdam kapasitesini, ihracat kapasitesini artıracak bir yatırım olacak. Madenlerimizin tonla satılmak yerine metrekare üzerinden satılacak ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayacak. Bu tür yatırımların sayısını ne kadar artırırsak, ilimizin vergi geliri artar ve dolayısıyla Büyükşehir'in hazineden aldığı pay da artar. Herkesin yatırımcı dostu olmaya davet ediyorum. İlimiz sahip olduğu potansiyelden dolayı bunu fazlasıyla hak ediyor. Evlatlarımızın doğduğu yerde karnını doyurmasını istiyoruz. Gayretlerimiz bu yönde" dedi.

"4 bin kişi istihdam edilecek"

Açılacak olan fabrikada 4 bin kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekleyen Savaş; "Fabrikada 4 bin kişi çalışacak. 18 ayda inşaatı tamamlanacak. Tamamen ihracat. Türkiye'de üretilen seramiğin yüzde 25'i Çine'den, bu anlamda seramik fabrikalarının merkezi haline gelecek. Bu yeterli mi yetmez. Şu anda OSB'de 35 tane işletme var. 20 tanesi önümüzdeki yıl iki yıl içerisinde de 70 tane işletme orada aktif hale gelecek. Şu anda bin kişi çalışıyor. 3 yıl içerisinde 6 bin kişi çalışacak. Bugüne kadar madenlerimizi çuvallara doldurduk ve sattık ama bundan sonra ton ile değil metrekare ile satacağız" dedi. - AYDIN

AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi

AK Parti, İstihdam, Türkiye, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul, sabah saatlerine yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor 09:12 İstanbul, sabah saatlerine yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor Denizli'de sevgili cinayeti! 09:09 Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı Sadakatsiz'de ortalık birbirine girecek! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü 08:23 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girecek! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum 07:33 Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler 07:19 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında

Son Dakika Haberleri
09:19 Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:12 İstanbul, sabah saatlerine yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
09:08 Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:28 Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım
08:22 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girecek! Melih, Derin'in yürüyebildiğini gördü
08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede
07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı
07:28 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı
07:18 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım         
08:28
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok         
22:12
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 09:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement