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AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması

13.10.2021 18:17
AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Bir şeye dikkat ettik, dedik ki yolları böldürürüz ülkeyi böldürtmeyiz. Bu çok önemliydi. Onun için bölücülere, FETÖ'cülere ve her türlü ayrılıkçı gruplara karşı amansız mücadeleyi elden bırakmadık." dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin konferans salonunda düzenlendi.

Yıldırım, çevrim içi katıldığı törende yaptığı konuşmada, tecrübelerini gençlerin enerjileriyle birleştirerek ülkenin gelecek yıllarını, 2023 hedeflerini ve 2053 vizyonuna giden yolda yapacakları işleri hep birlikte planlayacaklarını bildirdi.

Üniversitenin merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıdığını hatırlatan Yıldırım, Özal'ın ülkenin siyasetinde büyük vizyonlar ortaya koyduğunu ve Türkiye'yi dünyaya açarak, milleti güzel hizmetlerle buluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ülkenin altyapısını geliştirmek için çalışmalara imza attıklarını ve Türkiye'nin dört bir tarafına bölünmüş yolların yapıldığını anlatan Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Bir şeye dikkat ettik, dedik ki yolları böldürürüz ülkeyi böldürtmeyiz. Bu çok önemliydi. Onun için bölücülere, FETÖ'cülere ve her türlü ayrılıkçı gruplara karşı amansız mücadeleyi elden bırakmadık." diye konuştu.

Binali Yıldırım şöyle konuştu:

"Bakın, biz 445 bin kilometre fiber ağı, hızlı interneti getirmeseydik, e-Devleti kurmasaydık pandemi döneminde ne uzaktan ticaret yapabilirdik ne devletle işlerimizi uzaktan görebilirdik ne de çevrim içi eğitim yapabilirdik. Hiçbir şey yapamazdık. İşte bu bir vizyondur. Eğer şehir hastanelerini yapmasaydık bugün pandemide sınıfta kalan ülkelerin başında olurduk. Bizi acımasızca eleştirdiler o hastaneleri yaparken ama gün geldi hiçbirimizin öngörmediği küresel bir belada bu hastaneler hayat kurtardı. Tıpkı bölünmüş yollarda olduğu gibi. Geçmişte yapılanların faydaları yaşanarak görüldü ve biz bundan gerekli sonucu çıkardık. 20 yıldır da bu millet bizi baş üstünde taşıdı ve iktidar yaptı. Ancak önümüze, geleceğe bakmamız lazım. Gelecek de bizim."

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise öğrencileri çok özlediklerini dile getirerek yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Yeni bir üniversite olduklarını ve 3 yıldır eğitim ve öğretim verdiklerini hatırlatan Karabulut, "Uzaktan eğitim için kendi altyapımızı kendimiz oluşturduk. Herhangi bir sistem üzerinden değil kendi sistemimiz üzerinden gerçekleştirdik." diye konuştu.

Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal ise babasının çok hoşgörülü olduğunu ve herkesi sabırla dinlediğini belirtti.

Babasının yeniliğe açık biri olduğunu dile getiren Özal, "En büyük özelliklerinden bir tanesi birleştiriciydi. Her türlü insanla çalışırdı, siyasi görüşü ne olursa olsun aynı masada çalışırdı. Onun için tek kriter o masada oturacak yeterli bilgi ve becerilerinin olmasıydı."

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem ile LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Turgut Özal döneminde ülkenin ekonomik yapısında yaşanan gelişmeleri anlattılar.

Akademik yılın ilk dersinde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Robotik Teknolojiler ve Otomotiv Sektörü konusunu anlattı.

Bozkurt, hayatın kendisine göre tercihler yolculuğu olduğunu ve kolay olanın seçilmesi halinde hep kolay olana ulaşılacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından Karabulut, Bozkurt'a Malatya kayısısı hediye etti.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, bazı kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması

Binali Yıldırım, Turgut Özal, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yıldırım, Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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