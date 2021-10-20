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Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi

20.10.2021 11:26
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanının üretildiği bildirildi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanının üretildiği bildirildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan yapılan açıklamada, ekipman üretiminin şirketin makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki aşamadan oluşan üretim sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"İlk olarak boru şeklinde bir dövme çelik, metal levha elde etmek için Atommash'ın termal pres alanında preslenerek açıldı. İkinci aşamada ise taban şekillendirildi. 64 ton ağırlığında ve 300 milimetre kalınlığında olan yuvarlak tabaka, 6 saat boyunca üç aşamalı olarak maksimum 1020 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından tabaka, bir vinç yardımıyla kalıba yerleştirilerek 10 bin ton/kuvvetlik baskı gücüyle preslendi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM-technology Genel Müdürü Igor Kotov, Akkuyu NGS projesine yönelik çalışmaların aktif şekilde yürütüldüğünü ve devletin en üst makamlarınca yakından izlendiğini belirterek, "Bunun, ekipman teslimat takvimlerine tam olarak uyulması ve bu ekipmanın tüm unsurlarının Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumunun şartları gereğince koşulsuz yerine getirilmesi konusunda bize ayrı bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Bugün, ortaklarımızla yakın ve profesyonel bir etkileşim içinde üretimin her aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu da en iyi çözümleri bulmamıza ve projenin genel ekonomik verimliliğini artırmamıza olanak sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

???????Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Nükleer Güç, Nükleer, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi - Son Dakika
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