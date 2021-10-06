Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 500 bin lira, en yüksek ise 501 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 501 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 160 milyon 324 bin 299,53 lira, işlem miktarı ise 320,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 170 milyon 478 bin 477,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 497.000,00 1.757,80 En Düşük 500.000,00 1.750,00 En Yüksek 501.900,00 1.754,40 Kapanış 501.200,00 1.750,00 Ağırlıklı Ortalama 501.260,71 1.753,55 Toplam İşlem Hacmi (TL) 160.324.299,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 320,89 Toplam İşlem Adedi 17

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