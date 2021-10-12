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Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor - Son Dakika

Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor

12.10.2021 15:26
Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri, Türkiye'nin çeşitli illerindeki anaokulları için ahşap kutular üretiyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri, Türkiye'nin çeşitli illerindeki anaokulları için ahşap kutular üretiyor.

Aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, okulların ahşap materyal ve mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için atölyelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezince anaokulları için istenen 2 bin adetlik resim ilişkilendirme kutusu yapan öğrenciler, bu sayede öğrendiklerini pekiştiriyor.

Anasınıfı öğrencilerinin resimle bir objeyi eşleştirmek için kullandığı bu kutular, daha sonra ihtiyacı olan okullara ulaştırılıyor.

Elde edilen gelirden payını da alan öğrenciler, bu sayede aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı, Karabük Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) destekleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında meslek liselerindeki atölyelerin yenilendiğini anlattı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin yenilenen ahşap atölyesinde Bakanlık talimatıyla anaokullarına 2 bin kutu imal ettiğini aktaran Akbaş, "Bin adedinin hazır olduğunu ifade ettiler. Bin adet için daha çalışıyorlar." dedi.

"Diğer kurumlardan siparişleri bekliyoruz"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Murat Ulusoy da okulda döner sermayesi işletmesiyle resmi kurumların işlerini yapabildiklerini dile getirdi.

Anaokulları için 2 bin resim ilişkilendirme kutusu yaptıklarını aktaran Ulusoy, "15-20 güne kadar tamamlayacağız. Diğer kurumlardan da siparişleri bekliyoruz. Burada 5 öğretmen yaklaşık 100 öğrenciyle faaliyet gösteriyoruz. Yapılan işlerin yüzde 30'u öğrenciye, yüzde 70'i de öğretmen ve diğer personellere paylaştırılıyor. Buraya gelen öğrenciler, döner sermayeden hem kendilerine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar." dedi.

Öğrenci Mertcan Yeşilkaya da atölyede kullanmayı öğrendikleri makinelerle kutu ve mobilya yaptıklarını belirterek, el becerilerinin geliştiğini, bilgisayar çizimi de öğrendiklerini söyledi.

Alperen Çetinkaya ise atölyede yaptıkları ürünlerle el becerilerini geliştirdiklerini dile getirerek, "Makineleri kullanmayı öğrendik. Bilgisayarda yaptığımız çizimlerle mobilya tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor
Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor
Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor
Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor
Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Türkiye, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor - Son Dakika
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