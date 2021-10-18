Ankara'nın tahıl ambarında güz ekimi başladı

ANKARA'nın tahıl ambarı Polatlı'da yaklaşık 100 bin dekarlık alanda güzlük hububat ekimi başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapılan ekimin ardından temmuz ayında hasadı yapılacak hububat mahsulü tohuma dönüştürülerek, çiftçiyle buluşturulacak.

TİGEM'in, 215 bin dekar arazi varlığı ile 4'üncü büyük işletmesi Polatlı Tarım İşletmesi'nde güzlük hububat ekimi başladı. TİGEM'in Polatlı'daki işletmesinde yaklaşık 100 bin dekarlık alanda ekim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 80 bin dekar alanda buğday, 3 bin dekar alanda tohumluk fiği, 10 bin dekar alanda hasıl fiğ ekimi yapılacak. Otomasyon sistem ile yapılan ekim yaklaşık 20 gün sürecek. İşletmede, hem bölgenin ihtiyacına hem de iklim şartlarına uygun olarak belirlenen yerli çeşitlerin arasında 'Reis', 'Bezostaja' ve 'Tosunbey' çeşitleri yer alıyor. Aynı zamanda ekimlerde kullanılan çeşitlerin tümü sertifikalı olup, yüzde 25 daha fazla verim potansiyeline sahip.

'REİS', TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KISMINA HAKİM OLACAKEkimi yapılan buğday türü 'Reis', diğer türlerden ayrılarak yüksek verim potansiyeline sahip. İşletmede 3 yıldır üretilen 'Reis', uygun toprak ve iklim şartlarında kuru ziraat alanlarında yaklaşık 450 kilo verim potansiyeline sahip. Reis'in gelecek yıllarda İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Güney Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimlerinde lokomotif çeşit olması bekleniyor. 'HEM VERİM HEM KALİTE NOKTASINDA DEĞERLENDİRİYORUZ'TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç, ekim faaliyetlerinin tamamen otomatik beyne sahip olan pnomatik mibzerlerle yapıldığını belirterek, "TİGEM genelinde önceki yıllarda ekim faaliyetleri eski dönemlerde 15 Eylül gibi başlayıp, aralık ayının ortalarında bitiyordu. Şimdi bu rakam 1 aya kadar düştü. Bu da bize ekimden kaynaklı verim artışını artı olarak sağladı. Yerli ve milli tohumlar kullanıyoruz. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen, ıslah edilen, sertifikası alınan çeşitleri öğrenerek bunların Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) denemelerini getirerek bölgemize adapte olacak çeşitleri gözlemleyerek üretim talep ediyoruz. Tohumlukları işletmemize getirerek hem verim ve hem de kalite noktasında değerlendiriyoruz. İşletmemizde verim olarak fayda sağlamışsa bunu işletmemizin portföyüne dahil ediyoruz. Tohumlukların seçiminde hem o tohumların bölge şartları hem de yüksek verimli olmasına göre tercih yapıyoruz. Çiftçimize yüksek verim potansiyeli olan çeşitleri kazandırmak için bu çalışmalarımızda titiz davranmak zorundayız" dedi.'LOKOMOTİF OLACAK'Kılıç, işletmenin ana faaliyetinin buğday tohumculuğu olduğunu belirterek, "Şu anki 3 çeşitten 'Reis', 3 yıldır Ar-Ge çalışması yaptığımız bir çeşit. Bu çeşidimiz 450 kilo gibi bir verim verdi. Yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşit. Bölge çiftçimiz ile konuştuğumuzda kendilerinin ektikleri muhtelif çeşitlerden yaklaşık 350 kilo verim aldıklarını söylediler. Biz 'Reis'ten onlara istinaden daha fazla verim aldık. Verimin fazla olması, maliyetin düşmesi anlamına gelir. Maliyet düştüğü zaman da çiftçimiz para kazanır. Biz bu çeşitten çok mutluyuz. Diğer bölgelerde uyumunun olumlu olduğu söylendi. Yüksek verimli ve ekmeklik değerleri de yüksek olduğu için lokomotif olacağı yönünde beklentimiz var. Ekilişlerimizi kasım ayının başında sonlandıracağız. Daha sonra ilaçlanması, gübrelenmesi yapılacak. Temmuz ayında hasadı yapılacak ve elde edilecek mahsullerimizi tohum hazırlama tesislerimizde tohumluk olarak eleyerek, paketleyip vatandaşımıza sunacağız" diye konuştu.'HEDEFİMİZ 200 BİN TON TOHUM SATMAK'

TİGEM genelinde 2021 yılında 150 bin ton tohum satışı planlandığını belirten Kılıç, "2022'de TİGEM olarak bizim hedefimiz 200 bin ton civarında tohum satışı yapmak. 150 bin ton tohum satışı ile Türkiye piyasasının yüzde 35'ine hakim oluyoruz. Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde de bizim her yıl yaklaşık 15 bin ton tohum satışımız oluyor. 15 bin ton tohum satışı TİGEM'in yüzde 10'luk kısmını teşkil ediyor" diye konuştu.