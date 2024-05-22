Anket sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor

Ekonomi

Anket şirketleri, sokaktaki vatandaşın nabzını tutarak ülkenin gidişatı hakkındaki fikirlerini soruyor. ASAL Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Gündem Nisan 2024 Araştırması"ndan hem iktidarı hem de muhalefeti üzecek ve bir o kadar da düşündürecek sonuçlar çıktı.

YÜZDE 75 "EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR" DEDİ

20-21 Nisan tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için 'iyiye' mi yoksa 'kötüye' mi gidiyor diyebilirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 18,5'i "İyiye gidiyor" yanıtını verirken, "Kötüye gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 75,5 oldu. Yüzde 6'lık bir kesim ise "Fikrim yok" cevabını verdi.

YÜZDE 56 MUHALEFET KADROLARINA İNANMIYOR

Araştırmanın bir diğer sorusu ise "Muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?" oldu.

Katılımcıların yüzde 56'sı "Hayır, düşünmüyorum" diye belirtirken yüzde 34,8 "Evet, düşünüyorum" dedi. "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 9,2 olarak ölçüldü.