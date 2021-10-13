"Anne Çocuk Akademisi" Yıldırım'da başladı

Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği 'Anne Çocuk Akademisi' eşliğinde gelişim çağındaki çocukların yaşadığı sıkıntıları masaya yatırıyor.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tertip edilen 'Anne Çocuk Akademisi', Yavuz Selim Kültür Merkezi'nde ebeveynleri ve çocukları bir araya getirdi. Eğitim seminerinde "çocuklarda güvenli bağlanma nasıl oluşur, anne-çocuk arasındaki bağlanma krizlerinde bizleri neler bekliyor, bu süreçte çocuklara nasıl davranmalı" gibi konular ele alınarak aileler bilgilendirildi. 4 hafta boyunca sürecek eğitimlere iştirak eden ailelere sertifika verilecek. 16 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek seminerde ise gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarda meydana gelen öfke krizleri konuşularak sağlıklı çözümler üretilecek.

Aile dostu belediye

Gelişim çağındaki çocuklara rol model olan ebeveynleri bilinçlendirmek adına 'Anne Çocuk Akademisi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Büyüme çağında olan çocuklarımız bu dönemde farklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak daha sağlıklı fertlerin yetişmesine önem veriyoruz. Bu noktada hayata geçirdiğimiz Anne Çocuk Akademisi ile anne ile çocuk arasında ilişki nasıl olmalı, her yaş gruplarında değişen öfke belirtileri gibi konuları ele alarak aileleri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA