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Antalya hallerinde domatesin miktarı arttı - Son Dakika

Antalya hallerinde domatesin miktarı arttı

02.11.2021 12:04
Antalya hallerinde domatesin miktarı arttı

Antalya hallerinde işlem gören domatesin miktarı geçen yıla göre artış gösterdi.

Antalya hallerinde işlem gören domatesin miktarı geçen yıla göre artış gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin ekim ayına ilişkin miktar ve fiyatlarının endeks değişim oranlarını açıkladı.

Domates miktarı geçen yıla göre yüzde 2,40 artarken, fiyatı yüzde 63,98 arttı. Sebzede miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 21,71, fiyatı da yüzde 58,58 artış gösterdi. Meyvede ise geçen yıla göre miktarda yüzde 39,08, fiyatta da yüzde 7,10 artış gerçekleşti.

Sebzedeki aylık değişimler, miktar itibarıyla mevsimsel eğilimlere uyumlu seyrederken, aylık fiyat değişimlerinde son 3 yıldaki en az dalgalı yılını yaşadı.

Miktardaki artış, ekim aylarının rekoru oldu.

Domates, Antalya, Ticaret, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya hallerinde domatesin miktarı arttı - Son Dakika Ekonomi


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