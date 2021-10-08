ATSO Başkanı Çetin, vergi düzenlemesi teklifini "önemli bir başlangıç" olarak nitelendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TBMM gündemindeki yasa teklifini yıllardır beklenen vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak gördüklerini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirdi.

Konuyla ilgili daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini beklediklerini ifade eden Çetin, teklifle basit usulde vergilendirilen yaklaşık 835 bin esnafın, halen 235 milyon lira civarında olan gelir vergisinden muaf tutulduğuna dikkati çekti.

Çetin, tarım desteği alan tahminen 3 milyon civarındaki çiftçinin yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki destekleme ödemelerinin de gelir vergisinden istisna tutulduğunu vurguladı.

Kanun teklifinin özellikle uygulamada şikayet edilen çeşitli sorunlara çözüm olacağını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle ekonomide dijitalleşmeyi dikkate alan yenilikler getirildiği de açıktır. Genellikle torba kanun maddeleriyle yapılan düzenlemeler yerine kapsamlı bir kanun değişikliği yapılmaktadır. Bu kanun teklifini yıllardır konuştuğumuz ve beklediğimiz vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak görüyor ve daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini bekliyorum. Kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergi tabanının büyütülmesi, vergi dilimlerinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, ekonomide KDV ve ÖTV yükünün azaltılması ve böylece vergi adaletinin sağlanması en büyük beklentilerimizden birisidir. Vergi muafiyet, istisna ve oranlarında mesleki tanımlama yanında gelir ve vergi dilimlerinde adalet ilkesi de gözetilmeli, belirli bir gelirin üzeri ister sosyal medya, ister diğer hizmet geliri olsun orantılı biçimde vergilenmelidir."

Girdi maliyetlerini düşürecek vergi indirimlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, özellikle elektrik üzerindeki vergi yükünün azaltılması talebinde bulundu.