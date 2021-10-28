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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

28.10.2021 19:29
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artarak 475,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 6.804,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 26.890,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 7.249,47 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 15.696,33 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,67 artarak 1,168 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurdu.

Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin sorunlar, gündemin odağındaki yerini korudu.

Yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına yoğunlaştı.

Almanya'da geçen ay yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükseldi.

Almanya, Fransa, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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