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Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek - Son Dakika

Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek

20.10.2021 14:25
Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile Dinar ilçesinde kurulan lavanta bahçesinden üretilen ve Dinarelli markası ile satışa sunulan kozmetik başta olmak üzere sabun ve kişisel bakım ürünleri şimdi yurt dışına ihraç edilecek.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile Dinar ilçesinde kurulan lavanta bahçesinden üretilen ve Dinarelli markası ile satışa sunulan kozmetik başta olmak üzere sabun ve kişisel bakım ürünleri şimdi yurt dışına ihraç edilecek. İlk etapta Danimarka'ya ihraç edilecek ürünlerin ilerleyen zamanlarda diğer Avrupa ülkelerine de gönderileceği kaydedildi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçen Dinarelli Lavanta Tesisleri'nde lavantadan üretilen ve satışa sunulan ürünler şimdiler de ihracat yolcusu. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi kapsamında Dinar ilçesinde oluşturulan lavanta bahçelerinden sağlanan doğal lavanta ile üretilen ürünler yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Kozmetik ürünler başta olmak üzere, sabun, losyon, kolonya gibi kişisel bakım ürünleri Dinarelli markası ile yurt içinde satılırken, ürünlere Türkiye pazarının ardından Avrupa pazarından da talep gelmeye başladı.

İlk ihracat için Danimarkaca etiketler hazırlandı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinarelli markasının ihracat yolculuğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kaymakam Kapankaya, Dinarelli olarak yüzlerini ihracata çevirdiklerini ifade ederek, "Ben ihracat konusunda gerçekten umutluyum çünkü ürünlerimize gerek sosyal medyada, online de ve buraya gelen gurbetçi vatandaşlarımız çok beğeniyor ve bununla ilgili de olumlu geri dönüşlerimiz oldu. Mağazamıza Danimarka'dan gelen bir müşterimizin bir talebi oldu ve biz bununla ilgili Danimarkaca (Danca), Almanca ve İngilizce etiketler bastırdık. Yakında Danimarka'dan başlayarak Avrupa'nın diğer ülkelerine de ihracatımız başlayacak" dedi.

"Yurt dışına ihracat yapabileceğiz"

Danimarka'nın ardından diğer Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştirileceğini belirten Kaymakam Kapankaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili bir ürünlerimizi fason üretim yaptırıyoruz. Ancak Vali Gökmen Çiçek'in talimatları ile kalkınma ajansı ile bir proje geliştirildi. Kendi imalar binamızı kurduktan sonra gönül rahatlığı ile hem yurt içi hem de yurt dışına ihracat yapabileceğiz. İlçemize, ilimize bu anlamda bir marka kazandıracağımızı düşünüyoruz. Yurt dışı ile ilgili güzel planlarımız, düşüncelerimiz ve girişimleri var. İlerleyen günlerde yüzümüzü yurt dışına döneceğiz çünkü ihracat önemli bir kalem, Dinar içinde bir marka değeri oluşturacağız."

Öte yandan, ilk ihracatın önümüzdeki aylarda Danimarka'ya yapılacağı ve çalışmalarda sona gelindiği aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek

Karahisar, Danimarka, İhracat, Lavanta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek - Son Dakika Ekonomi


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