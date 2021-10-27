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Bafra'da "Tohumdan Pilava" pilav günü etkinliği - Son Dakika

Bafra'da "Tohumdan Pilava" pilav günü etkinliği

27.10.2021 16:45
Bafra'da

Türkiye'de çeltik üretiminde ikinci sırada yer alan Samsun'un Bafra ilesinde "Tohumdan Pilava" çeltik hasat sonu pilav günü etkinliği ile "Çeltiğin Serüveni" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye'de çeltik üretiminde ikinci sırada yer alan Samsun'un Bafra ilesinde "Tohumdan Pilava" çeltik hasat sonu pilav günü etkinliği ile "Çeltiğin Serüveni" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğin açılışında konuşan İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bafra'da çeltiği üretiyoruz, pilavını da yapacağız. Türkiye'de Samsun ikinci sırada, Bafra ilçemiz de ilçeler arasında ikinci sırada. 2020 yılı içerisinde toplam 197 bin dekar alanda 159 bin ton üretimimiz olmuştu, bunun yanında 2021 yılında da 208 bin dekar alanda ekilişimiz mevcut" dedi.

Sağlam'ın konuşmasının ardından pilav dağıtımı yapıldı. Bafra Belediye Aşevi'nde hazırlanan pilav, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam tarafından vatandaşlara ikram edildi.

"Amacımız Bafra çeltiğinin önemine, kalitesine dikkat çekmek"

Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesi olan Bafra Ovası'ndayız. Bafra Ovası'nda çeltik ekimi büyük miktarlara ulaştı. Türkiye'de rekolte açısından da önemli bir yerde. Tabii ki bu sene hasadımız yapıldı. Bafra'da üretilen çeltiğin önemine dikkat çekmek hem de çeltiğimizden elde edilen pilavın mutfakta, evlerimizde yaptığımız pilavın ne kadar güzel ve kaliteli olduğunu göstermek amacıyla böyle bir program düzenledik. Bafra Aşevi'nde pişirdiğimiz pilavı burada Bafra Meydanı'nda halkımıza ikram ediyoruz. Amacımız burada Bafra çeltiğinin önemine dikkat çekmek ve bu çeltikten elde edilen pilavın da ne kadar kaliteli ve ne kadar güzel, Türkiye standartlarının üstünde olduğunu özellikle vurgulamak" ifadelerini kullandı.

Daha az su ile daha fazla verim

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Hasadımız devam ediyor. Bugün de damlama sulama hasat sistemi çalışmasına katılacağız. Bu vesileyle Bafra'mızın bu zenginliğini Bafralılarla paylaşmak istedik. Onlarla tuz-ekmek olmak istedik. Bugün böyle pilav dağıtım etkinliği yaptık. Ayrıca bir fotoğraf sergisi düzenleyerek çeltiğin serüvenini Bafralılara anlatmaya çalıştık. Bafra nemli bir üretim merkezi. Türkiye'de ikinci sıradayız. Bizim için büyük bir ekonomik değer. Ülke için ekonomik değer. Özellikle su kullanımıyla alakalı damlama sistemi veya yağmurlama sistemine geçmek için çiftçilerimizi teşvik etmek istiyoruz. Hem üretim hem de günümüzün gerektirdiği teknolojik imkanlardan yaralanarak suyu daha az nasıl kullanabiliriz, verimimizi nasıl arttırabiliriz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu vesileyle bir dikkat çekme etkinliğimiz aslında" şeklinde konuştu.

"Tohumdan Pilava" çeltik hasat sonu pilav günü etkinliği ile "Çeltiğin Serüveni" adlı resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - SAMSUN

Bafra'da Tohumdan Pilava pilav günü etkinliği
Bafra'da Tohumdan Pilava pilav günü etkinliği
Bafra'da Tohumdan Pilava pilav günü etkinliği
Bafra'da Tohumdan Pilava pilav günü etkinliği
Bafra'da Tohumdan Pilava pilav günü etkinliği

Türkiye, Samsun, Hasat, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra'da 'Tohumdan Pilava' pilav günü etkinliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bafra'da "Tohumdan Pilava" pilav günü etkinliği - Son Dakika
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