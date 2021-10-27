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Bafra Ovası'nda "Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü" - Son Dakika

Bafra Ovası'nda "Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü"

27.10.2021 17:59
Bafra Ovası'nda

Samsun'un Bafra ilçesinde alternatif bir uygulama olarak 2 yıl önce başlanan damlama sulama sistemi çeltik yetiştiriciliğinde yöreye uygun çeltik çeşidin kullanılması için "Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü" düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde alternatif bir uygulama olarak 2 yıl önce başlanan damlama sulama sistemi çeltik yetiştiriciliğinde yöreye uygun çeltik çeşidin kullanılması için "Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü" düzenlendi.

Çeltik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri damla sulama çeltik yetiştiriciliğinde Bafra yöresinde yetiştirilen çeşitler üzerinde başlatılan çalışmalarda hangi çeşitten ne kadar randıman alındığını belirlemek için yapılan çalışmada ikişer dekarlık alanda 10 çeşit çeltik çeşidi kullanıldı. Deneme olarak ekimi yapılan 10 çeşit ürünün hasadı yapıldıktan sonra yöreye uygun çeşit belirlenecek.

Bafra'da ilk defa 3 yıl önce damla sulama ile çeltik üretimi yapan çeltik üreticisi Mümin Candar, "Bu yıl damla sulamada üçüncü yılım. Bu yıl da değişik bir çalışma yaptık. Bu parça arazimizde 5 çeşit var, diğer arazimizde de 5 çeşit denemeleri yaptık. Damlama sulamada hangisi daha verimli oluyor, hangi çeşidimiz daha uygun ona baktık. Şu an verim gayet güzel. Bugün hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu yıl da geçen yıl ki verimleri yakalayıp daha iyiye doğru mücadeleye devam edeceğiz. Su yönetimi çok önemli. Küresel ısınmadan dolayı kuraklığa doğru yürümüyoruz, koşuyoruz. Damlama sulamayı tavsiye ediyorum" dedi.

"Tarımda neler üretebiliriz veya kısıtlı suyla neler yapılabiliri çok önemsiyoruz"

İkiztepe Mahallesi'nde ekimi yapılan deneme ürünlerin hasadına başlandı. Hasat öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Muharrem Naz, ürün çeşitleri ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Türkiye'de çeltik üretim merkezlerinin en önemli yerlerinden birindeyiz. Bafra'da yıllardır su içerisinde düz arazide tavalar içerisinde üretim yapıldı. Damla sulama ile daha önceki yıllarda üretim gerçekleştirildi. Şimdi ise hangi çeşidin daha verimli olduğuna bakıldı. Bunu hep birlikte beraber göreceğiz. Küresel ısınma var ve su kaynakları yetersiz. Çünkü eskiden 'Türkiye su zengini' derdik. Türkiye su zengini değil su fakiri bir ülke. Bizim amacımız bütün ovada sulamayı kaldırıp damla sulama ile yapacak değiliz. Ancak kısıtlanan suda, azaldığında biz alternatifimiz neler var, susuz olarak ne ekilebilir, tarımda neler üretebiliriz veya kısıtlı suyla neler yapılabiliri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Aslında biz Bafra'da damlama sulama ile çeltik yapılabileceğini ispat etmiş olduk. Bundan sonraki yaptığımız çalışma tamamen burada hangisiyle daha fazla verim elde edebiliriz, hangisi bize daha fazla ürün verir bunun denemesi yapılıyor. Ürün kaldırıldıktan sonra bunun tespiti daha iyi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ve başardık, damlama sulama ile de çeltik olabileceğini tüm Türkiye'ye ispatladık"

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de şöyle konuştu:

"Kuraklık karşısında tutum ve davranışlarımız ne olur onu artık burada simüle ediyoruz. Burada denemeler yapıyoruz. Onun ötesinde bir diğer çalışmamız da çiftçimizin gelirini arttırmak istiyoruz. Damlama sistemi buna imkan veriyor. Nasıl imkan veriyor? Malumunuz olduğu üzere ovada havuz sistemi ile yaptığımız çalışmalardan sonra aşırı balçık oluşmasından dolayı artık bir sonraki ekime kadar o araziyi kullanamıyorduk. Arazide taban suyunun yükselmesinden kaynaklı olarak bir sıkıntı yaşıyorduk. Artık damlama ile bunu bertaraf ettik. Bu tarla hasat edildikten sonra buraya artık kışlık dikebilirsiniz. Havuz sisteminde bu imkanımız yok. Çünkü toprağımız tava gelmiştir. Suyu almıştır, sürülmeye ve ekime müsaittir. Dolayısıyla herhangi bir kuraklık döneminde biz çeltiği aldıktan sonra rekoltede 100 kilo düşüş olsa bile ondan sonra diktiğimiz kışlık sebze ile bu gelirimizi yüzde 80 daha arttırabileceğiz. Böylece çeltik ekemeyen çiftçimizi daha da zengin, müreffeh bir hale getireceğiz. Benim ilçe kaymakamı olarak hedeflerimden bir tanesi bu. 3 yıldır biz ziraat odasıyla, tahıl üreticileri birliğiyle, çiftçilerle birlikte bu işe gönül verdik. ve başardık. Damlama sulama ile de çeltik olabileceğini tüm Türkiye'ye ispatladık."

Konuşmaların ardından, yapılan deneme ürünlerinin hasadına başlandı. - SAMSUN

Bafra Ovası'nda Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü
Bafra Ovası'nda Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü

Hisarcık, Çeltik, Hasat, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda 'Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda "Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü" - Son Dakika
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