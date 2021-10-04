Bakan Yardımcısı Sayan'dan Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişimde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bazı sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve bundan Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından bazı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.