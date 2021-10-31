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Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı - Son Dakika

Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

31.10.2021 10:52
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

Ege Bölgesindeki balık bolluğu yüzleri güldürdü.

Ege Bölgesindeki balık bolluğu yüzleri güldürdü. Balık fiyatlarının, hava koşulları nedeniyle zaman zaman artsa da kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olduğu belirtildi.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından Ege'de açılan balıkçıların yüzü, özellikle tekir, barbun, sardalye ve istavrit ile gülüyor. Sardalye ve hamsinin kilosu 25 liradan satılırken, sarı kanat ve istavritlerin kilosu 40 lira, deniz levreklerinin kilosu 60-70 lira arası değişiyor. Tekir ve barbun balığı 100 liradan satılırken, çim çim balığı 60 lira, dil balığı 80 liradan satılıyor. Turna balığı ve palamutun tanesi ise 35 liradan satışa sunuluyor. Foça Merkez Su Ürünleri Başkanı Ceyhan Çetin, "Foça'da balık sezonumuzu açtık. Foça'mızda her türlü balık çıkıyor. Hamsi, sardalye, çupra, levrek, istavrit gibi her türlü balığımız mevcut" dedi. Balıkçı Nejat Ergün de, "Balığımız her zaman denizde mevcut. Balık sıkıntısı yok" diye konuştu. - İZMİR

Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

Foça, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı - Son Dakika Ekonomi


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