Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından bölgenin ihracat pazarını geliştirmek ve yeni yol haritalarını belirlemek amacıyla "Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, sektörleri her yönüyle masaya yatırıp, geleceğe yönelik adımlar atmak istediklerini söyledi.

Bölge ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, 13 komite oluşturarak toplantılarda, ihracatı geliştirecek adımları konuştuklarını kaydetti.

Çalıştayda da firma temsilcilerinin sektörlerin sorunlarını her yönüyle değerlendirebilecekleri, çözüm önerileri sunabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, komite toplantılarını daha geniş bir katılımla daha geniş bir perspektifte gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bölgenin ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, yılın 9 aylık döneminde ihracatın yüzde 36 artarak 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Yıl sonunda 2 milyar dolardan fazla ihracatı gerçekleştireceklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"9 ayda en fazla ihracat yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve ve sebze sektöründe yapıldı. Bunu 400 milyon dolar ile madencilik, 24 milyon dolar ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri izledi. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise 168 milyon dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller ihracatı da 97 milyon dolar ile en fazla ihracatını artıran 5 sektörden biri oldu."

Bölgeden 165 ülkeye ürün gönderildiğini dile getiren Çavuşoğlu, en fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında 226 milyon dolar ile Çin, 171 milyon dolar ile Almanya, 145 milyon dolar ile Rusya ve 130 milyon dolar ile de Özbekistan'ın başta yer aldığını söyledi.

Bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatta yüzde 25 ila yüzde 100'e varan artışlar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bölge ihracatının artırılması için UR-GE projelerimiz ve ticari heyetlerle yeni pazarlara açılmayı hedefledik. Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarında yeni pazarlar bulma ve mevcut pazarlarımızı koruyarak konumumuzu güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çalıştayda, 13 komite, sektörlerin sorunlarını, çözüm önerilerini değerlendirdi.