Üye Girişi
Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek - Son Dakika

Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek

19.10.2021 12:35
Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından bölgenin ihracat pazarını geliştirmek ve yeni yol haritalarını belirlemek amacıyla "Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından bölgenin ihracat pazarını geliştirmek ve yeni yol haritalarını belirlemek amacıyla "Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, sektörleri her yönüyle masaya yatırıp, geleceğe yönelik adımlar atmak istediklerini söyledi.

Bölge ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, 13 komite oluşturarak toplantılarda, ihracatı geliştirecek adımları konuştuklarını kaydetti.

Çalıştayda da firma temsilcilerinin sektörlerin sorunlarını her yönüyle değerlendirebilecekleri, çözüm önerileri sunabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, komite toplantılarını daha geniş bir katılımla daha geniş bir perspektifte gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bölgenin ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, yılın 9 aylık döneminde ihracatın yüzde 36 artarak 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Yıl sonunda 2 milyar dolardan fazla ihracatı gerçekleştireceklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"9 ayda en fazla ihracat yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve ve sebze sektöründe yapıldı. Bunu 400 milyon dolar ile madencilik, 24 milyon dolar ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri izledi. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise 168 milyon dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller ihracatı da 97 milyon dolar ile en fazla ihracatını artıran 5 sektörden biri oldu."

Bölgeden 165 ülkeye ürün gönderildiğini dile getiren Çavuşoğlu, en fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında 226 milyon dolar ile Çin, 171 milyon dolar ile Almanya, 145 milyon dolar ile Rusya ve 130 milyon dolar ile de Özbekistan'ın başta yer aldığını söyledi.

Bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatta yüzde 25 ila yüzde 100'e varan artışlar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bölge ihracatının artırılması için UR-GE projelerimiz ve ticari heyetlerle yeni pazarlara açılmayı hedefledik. Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarında yeni pazarlar bulma ve mevcut pazarlarımızı koruyarak konumumuzu güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çalıştayda, 13 komite, sektörlerin sorunlarını, çözüm önerilerini değerlendirdi.

Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek
Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek
Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek
Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Togo Cumhuriyeti, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor 12:32 İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi 12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor 11:54 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi 11:43 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 11:03 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı 10:54 Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı 10:02 Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor         
12:29
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez         
11:31
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 12:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Akdeniz'de ihracatı geliştirmek için yeni pazarlar belirlenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement