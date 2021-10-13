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Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak - Son Dakika

Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak

13.10.2021 10:14
Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak

DSİ tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşasına başlanan Belenyenice Barajı yüzde 98 fiziki gerçekleşme oranına ulaşırken yıl sonuna doğru su tutmaya başlanacağı açıklandı.

DSİ tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşasına başlanan Belenyenice Barajı yüzde 98 fiziki gerçekleşme oranına ulaşırken yıl sonuna doğru su tutmaya başlanacağı açıklandı. Baraj tamamlanarak faaliyete girdiğinde bin 70 dekar araziye borulu basınçlı sistemle sulayacak ve üreticiye yıllık 2 milyon 100 bin TL daha fazla gelir getirmesini sağlayacak.

DSİ tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşasına başlanan Belenyenice Barajı'nda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Manisa'da bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz 7 barajdan biri olan Belenyenice Barajı'nda yüzde 98 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Vana odası hariç tüm imalatlar tamamlandı. Vana kabullerini yaptık. 1 ay içerisinde vana odasının inşasını da bitirip, yılsonu gelmeden su tutmayı hedefliyoruz" dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Belenyenice Barajı'nın gövdesinin temelden 33 metre yükseklikte olacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için 259 bin 600 metreküp dolgu yapıldığını açıkladı.

2 milyon 100 bin lira daha fazla kazandıracak

Belenyenice Barajı'nın 800 metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağını belirten Kaya Yıldız, "Manisa'da 1070 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacak baraj, bölge ekonomisine de hayat verecek. Üreticilerimiz hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de ürün çeşitliliği elde edecek. Proje devreye girdikten sonra Manisalı çiftçimiz 2021 yılı rakamlarıyla yılda ortalama 2 milyon 100 bin lira daha fazla kazanacak." diye konuştu. - MANİSA

Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak
Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak
Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak
Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Manisa, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belenyenice Barajında yıl sonunda su tutulmaya başlanacak - Son Dakika Ekonomi


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