Bereketli eller çarşısı yeniden

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadınların el emeği ürünlerini satarak, bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği "Bereketli Eller Çarşısı", pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlayan 'Bereketli Eller Çarşısı', Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir açılamıyordu. Manisa'nın ikinci doz aşılama oranında yüzde 75'e ulaşması ve haritada mavi rengine dönmesinin ardından çarşı, yaklaşık 2 yıllık zorunlu ayrılığın ardından Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda yeniden açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, 'Bereketli Eller Çarşısı'nı ziyaret ederek, ürünlerini sergileyen kadınlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti, hayırlı ve bereketli satışlar diledi. Pandemi nedeniyle yaşanan zorunlu ayrılığın ardından çarşının yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA