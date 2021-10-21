Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak günü 1.455,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile sigorta oldu.

Bu arada Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti.

Duyuru metninde, söz konusu karar alınırken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirildiği bildirildi.

Gelecek dönem faiz oranlarının seyri açısından en önemli yönlendirme ise "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir." ifadesi ile yapıldı.

Metne eklenen yeni cümleler arasında, kurulun iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı aldığının duyurulması öne çıktı.

Analistler, 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesine karşın bilançolarda gözlemlenen maliyet artışlarının enflasyona ilişkin endişeleri tetikleyerek iyimserliği törpülediğini belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye için kredi notu derecelendirme raporunu açıklamasının beklendiğini ifade eden analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.