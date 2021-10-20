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Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor - Son Dakika

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

20.10.2021 10:38

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor Elde etmesi zahmetli olan tıbbi ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor.

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

BURSA - Elde etmesi zahmetli olan tıbbi ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor.

Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor. Bu şifalı yağların fiyatının yüksek olmasının sebebi ise, 1 ton üründen 1 litre yağ çıkması. Bitkisel tedavi maksadıyla kullanılan aromatik yağlar, fiyatları yüksek olmasına rağmen rağbet görüyor. Vatandaşlar, litre fiyatları 2 bin 500 lirayı bulan bu yağları gram gram alıyor.

1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, "Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Badem ve çörek otu yağının litresi 300 lira. Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor - Son Dakika
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