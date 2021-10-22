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Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı - Son Dakika

Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı

22.10.2021 11:17
Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı

Bursa'nın İznik ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli müşküle üzümünde hasat başladı.

Bursa'nın İznik ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli müşküle üzümünde hasat başladı.

Dayanıklılığı, iri tanesi ve aromasıyla ünlenen müşküle üzümünde bu yıl kalite ve rekolte, üreticinin yüzünü güldürüyor. Yılbaşına kadar devam edecek hasat süresince dalından özenle toplanan üzümler, Türkiye'nin dört bir yanındaki pazar ve marketlerdeki yerini alıyor.

İlçede yaklaşık 700 aile tarafından yetiştirilen ve yaklaşık 20 bin ton rekolte öngörülen üzüm, bahçeden 3,5 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla tüccara satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, Bursa'da çok önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.

İl genelinde 42 bin ton üzüm yetiştirildiğini belirten Aygül, "Üzüm çeşitlerimiz oldukça fazla ama İznik ilçesinin Müşküle köyünden ismini alan çeşidimiz var. Bu çeşit geç olgunlaşan ve geç hasat edilen bir ürün. Müşkülenin hasadı, diğer üzüm çeşitlerine göre 3-4 hafta daha geç başlıyor. Uzun süre dayanabilen bu üzümün hasadı 4 ay kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Müşküle üzümünün bu yıl coğrafi işaret tescil belgesini aldığını anımsatan Aygül, "Dayanıklı, lezzetli, kendine has aroması olan bir üzüm. İlimizdeki 42 bin tonluk üzüm rekoltesinin yarısı İznik ilçesinde yapılıyor. Bunun da yüzde 90'a yakını müşküle çeşididir. Bu üzümü çok önemsiyoruz." dedi.

Aygül, Bursa çiftçisinin daha çok kazanması için çalıştıklarını dile getirerek, "Müşküle üzümünde hasat başladı, çiftçimiz için bereketli olsun. Bu ürün, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu yıl ürün fiyatlarında biraz düşüklük var. Bunun da önüne geçmek için yeni alıcı bağlantıları kuracağız. Üzümde dönüm başına 2,5 ton ürün alınıyor. Toptan satış fiyatı 3,5 lira ile 5 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

"Bir zincir market 800 ton ürün alıyor"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da 2 yıllık çabanın ardından coğrafi tescil sürecini tamamladıklarını kaydetti.

Bu üzümün İznik yöresine has bir lezzette olduğunu vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulusal zincir marketler coğrafi işaretli ürünlere ilgi gösteriyor. Bir zincir marketimiz şu anda İznik'te 800 ton müşküle üzümü alıyor. Gelecek yıla da üzüm bayramı etkinliği düzenleyeceğiz. Rekolte bu yıl bütün meyvelerimizde çok güzel. Fiyatlar ise bu yıl biraz düşük ancak önümüzdeki yıllarda özellikle coğrafi tescilin de etkisiyle daha iyi olacağını düşünüyorum."

Çamdibi Mahallesi'ndeki üzüm üreticisi Recep Çetin ise müşkülenin en eski üzüm çeşitlerinden olduğunu bildirdi.

Sarı renkli ve iri taneli bu üzümün sofralara lezzet kattığını anlatan Çetin, "Yaklaşık 4 aylık hasat süresi var. Açık ve örtü altında 4 aya kadar bozulmadan hasat edilebilir. Lezzeti, rengi ve aromasından dolayı coğrafi işaret alındı. Bu durumdan gayet memnunuz. Verim ve kalite gayet güzel ancak fiyatlar geçen yıla göre biraz düşük. Türkiye'nin dört bir yanına üzümlerimizi gönderiyoruz. Bilinen ve sevilen bir çeşit, ilgi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı
Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı
Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı
Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı
Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı

Türkiye, Bursa, Hasat, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli İznik müşküle üzümünde hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


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