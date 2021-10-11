Corendon Airlines, Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışlarına sponsor oldu

Corendon Airlines, her yıl ekimde Kapadokya'da gerçekleştirilen patika koşu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen yarışın bu yıldan itibaren co-sponsorları arasında yer alacak.

Tarihle iç içe koşma imkanı sunan ve bu yıl 16-17 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyona 3 bine yakın yerli ve yabancı sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye'nin tanıtımına büyük destek sağlayan Corendon Airlines, bu gücünü Salomon Cappadocia Ultra-Trail için de kullanacak ve yurt dışından Kapadokya'ya gelecek atletlere ulaşım seçenekleri de sunacak.

Öte yandan, 6 yıl önce kurulan ve 38 Corendon Airlines çalışanının yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya parkurunda yarışacak. Dünya ve Avrupa'yı Türkiye'ye bağlayan Corendon Airlines çalışanları, bu kez peribacalarının eteklerinde koşacak.