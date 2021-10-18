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Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü

18.10.2021 14:56

Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü Tokat'ta geçtiğimiz yıl tonu bin 500 liradan satılan dane mısırın fiyatının 2 bin 600 liraya yükselmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü

TOKAT - Tokat'ta geçtiğimiz yıl tonu bin 500 liradan satılan dane mısırın fiyatının 2 bin 600 liraya yükselmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Tokat'ın verimli arazilerinden Kazova'da biçerdöverler, 'sarı altın' olarak adlandırılan dane mısırın hasadına başladı. İl genelende yaklaşık 85 bin dekar alanda ekilen mısırda geçen sene dönümde bin 79 kilogram verim alınırken bu sene ortalama bin 400 kilogram verim bekleniyor.

"Tek umudumuz mısır"

Pazar ilçesine bağlı Çay köyünde çiftçilik yapan Ömer Uslu bu sene mısırın yüzlerini güldürdüğünü ifade ederek, "Buğday biçti, bir şey elde edemedik. Yani tek umudumuz mısır. Bugün bir çuval gübrenin fiyatı 175-180 lira olmuş. Gübreyi o fiyata alıyorsak bunu da biz farklı şekilde satalım" dedi.

Fiyat artışı sevindirdi, maliyet artışı düşündürüyor

Mısır fiyatlarının geçen yıla göre bu yıl daha iyi olduğunu ifade eden Uslu, "Geçen yıl bin 400, bin 500 lira arasında mısırımızı sattık. Ama bu yıl 2 bin 500, 2 bin 600 lira. Ama geçen yıl mazotu 6 liraya alırken bu yıl 8 liraya alıyoruz. Yani bir şekilde endeksliyor gibi. Bu sene verim de iyi. Dekara bin 700, bin 800 kilosu. Ama işte bazı şeylerin düşürülmesini istiyoruz yani. Şimdi mesela buğday ekeceğiz. Aklımızda gübreyi nasıl alacağız? soru işareti. Şimdi bu zam kazandığımız gübreye takarsak diğer ödemelerimizi nasıl yapacağız" diye konuştu.

"Mısır vazgeçilmez bir ürünü haline gelecek"

Tüccar Cemalettin Ay ise geçen yıla oranla bu yılki fiyatların çiftçiyi memnun ettiğini belirterek, "Geçen yıl bin 600, bin 700 bandında olan mısır bu sene 2 bin 600 olaraktan devam etmekte ve önünde de istikrar gözüküyor. Belki bu birkaç gün zaman zarfında birazcık daha değişiklikler olabilir. Bu fiyatta çiftçinin izini diğer mahsullere oranla gayet iyi güldürdü. Yalnız çiftçinin mağduriyeti var. Maalesef bildiğimiz gibi mazot, gübre bunlar son zamanlarda çok büyük artışlar gösterdi. Bundan dolayı vatandaşımız biraz sıkıntı içerisinde. Ama mısır bu şekilde devam ettiği müddetçe ilerleyen zamanlarda vatandaşın vazgeçilmez bir ürünü haline gelmeye devam etmektedir. Rekolteler çok güzel vatandaş bu yönden dolayı memnun" ifadelerini kullandı.

Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü

Buğday, Tokat, Mısır, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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