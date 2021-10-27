Muğla Eylül ayında 69 milyon 642 bin TL ihracat yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 19,7, ithalat ise yüzde 4,1 arttı.

İhracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak 69 milyon 642 bin dolar, ithalat ise yüzde 4,1 artarak 25 milyon 616 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 28'inci il olurken, ithalatta ise 30'uncu sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sektöründe

2021 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sektörünün payı yüzde 51,07 (35 milyon 569 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 41,57 (28 milyon 954 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 7,35 (5 milyon 119 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörlerin içinde ilk sırayı imalat sanayinin payı yüzde 98,84 (25 milyon 319 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,16 (296 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu

2021 yılı Eylül ayında Muğla'dan en fazla ihracat Yunanistan'a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 12 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 7 milyon 42 bin dolar ile Birleşik Krallık ve 7 milyon 6 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

2021 yılı Eylül ayında Muğla'ya en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 7 milyon 849 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 4 milyon 245 bin dolar ile Norveç ve 3 milyon 633 bin dolar ile Güney Afrika Cumhuriyeti izledi. - MUĞLA