Üye Girişi
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı - Son Dakika

Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı

25.10.2021 10:50
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı

Elazığ'da küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan Aytaç Tekin, devletten aldığı destek ile Organize Sanayi Bölgesinde toner imalat merkezi kurdu.

Elazığ'da küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan Aytaç Tekin, devletten aldığı destek ile Organize Sanayi Bölgesinde toner imalat merkezi kurdu. 12 kişiye istihdam sağlayan ve yerli toner üreten Tekin, aynı zamanda atık tonerleri de toplayıp kullanıma geri kazandırarak hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Elazığ merkezde küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan 3 çocuk babası Aytaç Tekin (40), KOSGEB'den aldığı 175 bin liralık hibe desteğiyle OSB'de toner imalat merkezi kurdu. Fabrikada üretime başlayan Tekin, 12 kişiye de istihdam sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu standartlara uygun şekilde yerli toner üretimi yapan Tekin, aynı zamanda çöpe atılacak tonerleri topluyor. Toplanan atık tonerler burada yeniden işlemlerde geçirilerek kullanıma geri kazandırılıyor. Tekin bu şekilde hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yurt dışından 3 bin 200 liraya ithal edilen bir toner, Tekin'in üretim merkezinde yerli olarak 690 liraya kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Şehir merkezinde merdiven altı bir noktada toner kartuş imalatı ile uğraşırken KOSGEB'e proje sunduklarını belirten Aytaç Tekin, "Bu alanda imalat yapabileceğimiz konusunda projemizin olduğunu söyledik. Onların desteğiyle imalatımız büyüdü ve şu anda Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bin 800 metrekarelik bir kapalı alanda toner kartuş imalatı yapıyoruz. Devlet Malzeme Ofisinin yerli üretici pozisyonundayız. Bu alanda ülkemizde çalışan fazla firma olmadığı için genelde dışa bağımlıyız. Genelde deniz aşırı ülkelerden ithal edilen ürünler biz bunların yerine yerli olarak ikame etmeye çalıştığımız yerli ürünlerle bu farkı kapatmaya çalışıyoruz. Yerli şartlarda imalat yapıyoruz. Tüm yazıcı, fotokopi makinaları için toner ve kartuş imalatı yapıyoruz. Aynı zamanda firmamız Türkiye'de ilk olarak ürettiği ürünleri tekrar geri kazanabiliyor" dedi.

"Hem ülke ekonomisine hem de doğaya katkı sağlıyoruz"

Doğaya ve çevreye saygılı bir şekilde imalat yapmaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, "Ülkemizde toner ve kartuş atıkları tehlikeli atık sınıfında olduğu için bunların çöpe karışmaması gerekiyor. Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu standartlarda ve yeterlikteki bir firmadır. Yeterli bir şekilde toner kartuş atıklarını toplayarak Elazığ'daki tesisimizde bunları tekrar doğaya karışmadan ve ülke ekonomisine katkı kazandıracak şekilde yeniden kazanıyoruz. Bunları tekrar işlemlere ve burada bazı formülasyonladan geçirdikten sonra tekrar kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Bu da hem ülke ekonomisine hem de doğaya katkı sağlıyor. Kullanıcılar, kendi yazıcılarına bir toner kartuş aldıktan sonra bunların belli bir ömrü var. Belli bir çıktı sayısından sonra bunların ömrü bitiyor ve bunlar evsel atıklarla beraber çöpe karışıyor. Bizim projemiz bu atıklarla beraber çöpe karışmaması noktasında. Bu kartuş atıklarını tekrara tesisimize getirerek yeniden değerlendiriyoruz ve kullanıma hazırlıyoruz. Burada yıpranan parçalar değiştiriliyor, bakım onarımı yapılacak parçaları tekrar bakımları yapılıyor. Üzerlerindeki elektronik kartlar yeniden programlanıyor. Test edildikten sonra kullanıcıların tekrar hizmetine sunuluyor. Bu vesileyle hem ülke ekonomisine hem de doğaya kazanım sağladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Devletin ve KOSGEB'in desteğini arkamızda hissettik"

Şu anda yan sanayi ürün ürettiklerini aktaran Tekin, "Türkiye şartlarında aynı ürünü yurt dışından getirmeye kalktığımız zaman 3 bin 200 liraya mal olan bir ürünü biz burada 690 liraya yaklaşık dörtte biri fiyatına kullanıcıların hizmetine sunabiliyoruz. Malum ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan ekonomik bir artış var. Bu anlamda biz yine çözümün yerli üretimde olacağı kanısındayız. Ürünlerin yerlilik oranını ne kadar artırabilirsek o kadar dövizin ülkemizde kalacağını ve yurt dışına paramızın gitmeyeceğini düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu anlamda planlıyoruz. İnşallah daha iyi üretimler daha iyi imalatlar yapacağız diye düşünüyorum. Biz bu işletmemize KOSGEB'den 175 bin liralık hibe alarak başladık. Şu anda yine KOSGEB'in özellikle ilgilendiği toner ve kartuşların geri kazanımı ve karbon salınımları ve doğaya olan etkisini azaltmak üzere yeni projeler geliştiriyoruz. KOSGEB'den aldığımız destekle işletmemizi kurduk ve daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu her anlamda devletin ve KOSGEB'in desteğini arkamızda hissettik. Şu anda kadromuz 12 kişi mütevazi bir kadroyla devam ediyoruz. Elimizdeki işleri şu anda siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazen ek mesai yapmamız gerekiyor. Kadromuz büyüdükçe bizim de iş hacmimiz ve işlem hacmimiz büyüyor. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Firmamız tüm Türkiye'ye hizmet veriyor Elazığ'da. Türkiye'deki birçok kurumlarla çalışıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden birçok kuruma hizmet veriyoruz. Aynı zaman da firmamız yeni ürün üretirken, bitmiş ürünlerin atıklarını da tesisimize getirerek Elazığ'daki tesisimizde biz bunları tekrar yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Bunun çift yünlü olması hem yenisini satıyor olmamız hem de sattığımız ürünü tekrar geri kazanıyor olmamız bizim için büyük bir avantaj. Ülkemiz adına da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ekonomik olarak paramız yurt dışına kaynağımız akmıyor. Bazı işleri Türkiye içinde çözdüğümüz için ayriyeten çok mutluyuz ve paramız ülkemizde kalıyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı
Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı 10:50 Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu 10:45 Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak 10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi 10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım 10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti 09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak 09:04 Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak

Son Dakika Haberleri
10:45 Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu
10:44 Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu
10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
10:43 Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi
10:41 Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi
10:36 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
10:33 Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı
10:12 Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor
Gece yarısı patlayan su borusu, binlerce metreküp su caddeye doldu Gece yarısı patlayan su borusu, binlerce metreküp su caddeye doldu         
10:50
Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu         
10:45
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi         
10:43
Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı         
10:41
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
09:02
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 10:55:25. #1.12#
SON DAKİKA: Devletten aldığı destek ile merdiven altından çıkıp fabrikalaştı, yerli üretime başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement