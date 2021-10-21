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Doğan: "Gübre, bir yılda yüzde 200 zamlandı" - Son Dakika

Doğan: "Gübre, bir yılda yüzde 200 zamlandı"

21.10.2021 09:12
Doğan:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal üretimde en önemli girdiler arasında yer alan gübrenin son bir yılda yüzde 200'ün üzerinde zamlandığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal üretimde en önemli girdiler arasında yer alan gübrenin son bir yılda yüzde 200'ün üzerinde zamlandığını söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, gübreye, mazota, ilaca, elektriğe yani çiftçinin girdi maliyetlerinde yüksek oranda artış olduğunu, en yüksek yıllık artışın gübrede yaşandığını söyledi.

Adana'da şu anda buğday ekim zamanı olduğunu belirten Doğan, "Buğday, soğan, sebze ekimine başlayan çiftçilerimizin bu ürünlerde daban gübresi kullanması gerekiyor. Gübre fiyatları, üretimde en önemli kalem, bu yıl fiyatlardaki yüksek artış sebebiyle, çiftçi gübre kullanımını azaltmak zorunda kalacak, bu sebeple yeterli ve kaliteli ürün elde edemeyen çiftçi zarar edecek, bu da ülke ekonomisine zarar verecektir" dedi.

Tarımsal girdilerde en çok artışın dünyada yaşanan doğalgaz krizi sebebiyle, hammaddesi doğalgaz olan azotlu gübrede görüldüğünü ifade eden Doğan, "Azotlu gübrede yaklaşık yüzde 300'e yakın artış oldu. Gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin Türkiye'de üretilmemesi sebebiyle ithal ediliyor. Döviz kuruna bağlı olarak da zamlanan gübre, üreticileri zor durumda bırakıyor. Pandemi sürecinde önemi daha da ön plana çıkan tarım sektöründe, sürdürülebilir üretimin de önemine değinen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım Bakanlığımızın, gübrede en az yüzde 50 teşvik ve destek vererek, çiftçilerimizin üretimini sürdürmesine yardımcı olmalıdır" diye konuştu. - ADANA

Doğan: Gübre, bir yılda yüzde 200 zamlandı

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan: 'Gübre, bir yılda yüzde 200 zamlandı' - Son Dakika Ekonomi


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