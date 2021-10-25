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Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı - Son Dakika

Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı

25.10.2021 15:48
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen ve Doğu Anadolu'nun önemli meyve ve sebze üretim alanı olan Iğdır'da ıspanak hasadına az zaman kaldı.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen ve Doğu Anadolu'nun önemli meyve ve sebze üretim alanı olan Iğdır'da ıspanak hasadına az zaman kaldı.

Mikroklima özelliği ile Doğu'nun Çukurova'sı olan Iğdır, ürettiği sebze ve meyve çeşidi ile Erzurum'dan Hakkari'ye kadar birçok komşu ilin ihtiyacını karşılıyor. Kış ayının yaklaşması ile birlikte sebze ve meyvenin yavaş yavaş son bulduğu Iğdır, bu sefer ise sofraların vazgeçilmez lezzeti olan ıspanak hasadına gün sayıyor.

Üretici tedirgin

Ispanak hasadı için gün sayan çiftçiler yaşanan zehirlenme iddiaları sonrası ıspanakların yerde kalmasından korkarak, "zehirli ıspanak" söylentilerinin hasadı olumsuz etkileyeceğinden korkuyor.

Tüketici yerli ıspanaktan yana

Yerli ıspanak tüketmekten yana olduğunu ve bundan dolayı Iğdır'daki yerli ıspanağın hasadını dört gözle beklediğini belirten Mehmet Nuri Maral, "Ispanak kış aylarının vazgeçilmez sebzelerindendir. Iğdır'ın elverişli ikliminden dolayı birçok sebze ve meyve gibi ıspanak da yetişiyor. Hasadı yaklaşık olarak 3 hafta sonra gerçekleşecek. Hasadını dört gözle bekliyoruz" dedi. - IĞDIR

Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı
Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı

Doğu Anadolu, Çukurova, Erzurum, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğu'nun Çukurova'sında ıspanak hasadına az zaman kaldı - Son Dakika
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