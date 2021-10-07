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Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

07.10.2021 10:12
Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün gün içinde 8,9365'i görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,8804 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,8640 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,2750'den, sterlin/TL de yüzde 0,06 azalışla 12,0550'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1570'ten işlem görüyor.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu kaydeden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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