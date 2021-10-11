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e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması

11.10.2021 11:38
e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması

e-ticaret ve e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, "En önemli amacımız, yurt dışından, örneğin Çin'den bir ürün alıp başka bir ülkeye satmak değil, kendi ürünlerimizi dünya e-ticaret piyasasında satabilmek.

e-ticaret ve e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, "En önemli amacımız, yurt dışından, örneğin Çin'den bir ürün alıp başka bir ülkeye satmak değil, kendi ürünlerimizi dünya e-ticaret piyasasında satabilmek." dedi.

Selçuk, Gold Seller Academy'nin Profilo Kültür Merkezi'nde düzenlediği e- ihracat eğitimi öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gold Seller Academy olarak önceliklerinin; bireylerin, küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların ticari faaliyetlerinin kapsamını genişleterek doğru bilgi, deneyim ve yönlendirmeler ile yurt dışına açılmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

e-ihracat dünyasına giren kişilerin eğitim aldıktan sonra bakış açılarını değiştireceğini ifade eden Selçuk, "Etkinliklerimize katılan kitle, e-ticarette büyümek isteyen arkadaşlardan oluşuyor. Teknolojinin ve çeviri hizmetlerinin geliştiği bir dönemde okuyanlar, araştıranlar bu sektörde başarılı olabilirler. Denizli, Gaziantep ve Bursa gibi Anadolu coğrafyasındaki üretim üslerimizde üretilen ürünleri e-ticaret dünyası vasıtasıyla yurt dışında nasıl pazarlayabilirizin stratejilerini kurgulamaya çalışıyoruz. Bu noktada arkadaşlarımızın doğru kişiler ve güncel eğitim imkanlarından faydalanıp çaba göstermeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

e-ticaret dünyasının çok büyük bir pazar olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Özellikle e-ticaret dünyasında Amerika, Avrupa, Avustralya ve İngiltere pazarı için insanları yönlendiriyoruz. Dayanışma halinde Türkiye olarak pazarımızı yurt dışına e-ticaret kanalıyla sunabiliriz. Üretici her şehrimizde girişimcilerin birlik olması ve bu fırsatı kullanması gerekiyor. İstiyoruz ki üreticilerimiz yurt dışında şirketler açsınlar, Türkiye'deki şirketleri üzerinden e-ticaret kanalı ile yurt dışına ihracat yapsınlar, KOSGEB'in, Ticaret Bakanlığının sunduğu teşviklerden yararlansınlar. Ne satabilirsek bu ülke için artı bir değerdir. En önemli amacımız, yurt dışından, örneğin Çin'den bir ürün alıp başka bir ülkeye satmak değil, kendi ürünlerimizi dünya e-ticaret piyasasında satabilmek."

"Şu anda e-ticarete talep çok fazla"

İlhan Selçuk, Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracat dünyasının yeni yeni geliştiğini ifade ederek, "Şu anda e-ticarete talep çok fazla. Bu, her geçen yıl artıyor. Özellikle yeni yetişen neslin ilgisi çok fazla. Biz bu yeni yetişen neslin, girişimcilik ruhunu da ortaya koyarak e-ihracat dünyasında rol alabileceğine inanıyoruz." dedi.

Uzun vadeli ve planlı bir e-ihracat programı tasarladıklarını kaydeden Selçuk, "Türkiye'de kurulan bir şirket veya üretici şirket üzerinden, örneğin Amerika'da da şirketimizi kurup, markamızı tescil ettirip, satışımızı vergilendirip bu işi yapanların legal bir e-ihracat ekosisteminin parçası olmalarını istiyoruz. Öncelikle doğru ürünü bulmak için arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Hangi stratejilerle ve hangi ülkeye satabilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Ürünün Türkiye'de nereden alınabileceği konusunda bilgi veriyoruz. Amerika'da şirket kurulumu, marka tescili işlemleri ve Amazon hesabının açılmasıyla satış işlemlerine yönlendiriyoruz." diye konuştu.

"Hiç Amerika'ya gitmeden 3 günde şirket kurulabiliyor"

e-ticaret ve e-ihracat uzmanı Selçuk, hiç Amerika'ya gitmeden 3 günde şirket kurulabildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret, bir sabır işidir ve süreçtir. Çok acele etmemek gerekiyor. Kısa yoldan zengin olma fikrine kapılmamak lazım. İnsanlar, mevcut işlerinin yanında bu işi yapabilir. Belli bir noktaya gelene kadar bu sürdürülebilir. Belli bir büyüklüğe eriştikten sonra ana işinin bu olması gerekiyor. En önemli tavsiyem, üretici olun olmayın potansiyelin farkına varın. Yurt dışında çok büyük bir pazar var. Bu pazarı araştırmanız gerekiyor. Araştırınca yapılabilirliliği çok zor olmayan bir süreç göreceksiniz. Ücretsiz seminerlerimizi mutlaka takip edin."

e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması
e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması
e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması
e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması
e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması

İlhan Selçuk, İhracat, Ticaret, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: e-ihracat uzmanı İlhan Selçuk, girişimcilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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