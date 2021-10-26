e-ticarette hedef büyüttü

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Her Şey Yanımda ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. E-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Vodafone düzenlediği basın toplantısıyla e-ticaret platformu "Her Şey Yanımda"yı tanıttı.

Platformun tanıtımına Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve sanatçı Aras Bulut İynemli katıldı.

Aksoy toplantıdaki konuşmasında hem yeni devreye alınan Her Şey Yanımda'ya hem de salgın sürecinde tüketici tarafında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dijital marka olma hedefiyle çıktıkları yolculukta son 4 yılda "Vodafone Yanımda "mobil uygulaması, "Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası" sadakat platformu ve "Süpermarket Yanımda" servisi gibi önemli projelere imza attıklarını anımsatan Aksoy, şimdi de telekom sektöründe Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu "Her Şey Yanımda"yı hizmete sunduklarını duyurdu.

Aksoy, Her Şey Yanımda ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunduklarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Vodafone Yanımda'yı süper uygulamaya dönüştürüyoruz. Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar 'Vodafone Yanımda' uygulamamız, 'Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası' sadakat platformumuz ve 'Süpermarket Yanımda' servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de 'Her Şey Yanımda' ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz.

Araştırmalara göre, Türkiye'de online ticaret pazarı 2020'de yüzde 76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. "

Her Şey Yanımda platformuyla e-ticaret alanındaki iş modellerini genişleterek dijital marka algılarını güçlendirme ve dijital müşteri sayısını artırma hedefinde olduklarını aktaran Aksoy, bu platformun, aynı zamanda 'Vodafone Yanımda'yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedeflerinde de önemli rol oynayacağını söyledi.

"Diğer operatörlerden de uygulamamızı kullanan kullanıcı sayısı çok"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, salgın döneminde artan mobil kullanım alışkanlığı ve e ticarette yaşanan artışın devam ettiğini söyledi.

Engin Aksoy, Vodafone Yanımda uygulamasının kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini dile getirerek, "Pandemi devam etmekle birlikte gündelik hayatımıza döndük fakat Vodafone Yanımda'nın kullanıcı sayısı aşağı inmedi. Vodafone Tv, Online Self Servisler gibi hizmetlerimizin hiç birinde kullanıcı sayısı aşağı düşmedi. Pandemi ile birlikte oluşan kullanım artışı devam ediyor. Online tarafta yerleşen alışkanlığın kaybolmayacağını ve geriye gitmeyeceğini net şekilde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Yanımda uygulaması ve bu çerçevede sundukları ürün ve hizmetlerin diğer operatör müşterilerinden nasıl bir talep aldığının sorulması üzerine Aksoy, "Vodafone Yanımda uygulamasının Vodafone müşterisi olsun olmasın herkesin kullanımına açık olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Diğer operatörlerden de uygulamamızı kullanan kullanıcı sayısı çok." dedi.

Aksoy, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun, operatörlerin fiberde ortak altyapı şirketi talebine yönelik geçtiğimiz günlerde kurduğu, "Ortak altyapı şirketi kurulması yönünde somut bir adım için ilerleniyor." ifadesi hakkında da değerlendirme yaptı.

Açıklamayı olumlu bulduklarına dikkati çeken Aksoy, "Erken kutlama yapmak istemiyoruz, somut bir adım görürsek daha mutlu olacağız. Bu işin içinde olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Vodafone'dan giyinmeye başladım"

"Her Şey Yanımda" için hazırlanan reklam filminde oynayan Aras Bulut İynemli de son dönemde online ticarette yaşanan artışa işaret ederek, tüketicilerin bu eğilimlerinin yansımalarından bahsetti.

Kendisinin de özelikle son dönemde online alışverişi sıklıkla tercih ettiğinin altını çizen İynemli, şunları söyledi:

"Online alışveriş, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Günlük koşturmacanın içinde fiziksel olarak mağazaya gitme imkanı bulamadığınızda online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor.

Diğer yandan, binlerce seçenek elinizin altında, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz çok daha kolay. 'Her Şey Yanımda', Vodafone'un yenilikçi ve öncü yönünü yansıtan bir servis. Zamanlamasıyla, içeriğiyle çok yerinde ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmet. İnsanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağına inanıyorum. Ben şimdiden Vodafone'dan giyinmeye başladım."

500 bini aşkın ürün var

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Her Şey Yanımda'da akıllı telefon, küçük ev aletleri, elektronik, giyim, ev-yaşam, anne-çocuk, spor-outdoor, hobi, kozmetik, dijital uygulamalar ve servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100'den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor.

Platform, her gün yenilenen kampanyaları ve özel indirimleri ile müşterilerine piyasada bulunamayacak teklifler sunuyor.

"Her Şey Yanımda" ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone'un nihai hedefi ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak olarak öne çıkıyor.

"Her Şey Yanımda" platformu, uçtan uca alışveriş kolaylığıyla öne çıkıyor. Müşteriler, "Vodafone Yanımda" mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Her Şey Yanımda" sekmesine tıklayarak platforma erişebiliyor.

Ürün ve kampanyaların otomatik olarak gösterildiği platformda, müşteriler istedikleri ürünleri sepete attıktan sonra Masterpass'e kayıtlı kredi kartları veya Vodafone Pay kartları ile ödemelerini tek tıkla ve güvenle gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra ürünler kuryeler tarafından adrese teslim ediliyor. Müşteriler, Vodafone'un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi sayesinde tüm sorularına kolayca cevap bulabiliyor, iptal ve iadelerini takip edebiliyor.

İlk kullanıma 15 GB ve 50 TL indirim hediye

Vodafone'lu olsun olmasın, "Vodafone Yanımda" uygulamasını indirmiş tüm kullanıcılar "Her Şey Yanımda" platformundan yararlanabiliyor. Vodafone "Her Şey Yanımda"yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 15 GB mobil internet ve 50 TL indirim hediye ediyor.

Ayrıca, lansmana özel olarak, tüm ana kategorilerde birden çok indirim kampanyası da düzenleniyor. Lansman süresince sepete TL indirimi uygulayan Vodafone, kargo ücreti almıyor ve taksit seçeneklerinde vade farkı uygulamıyor.

"Her Şey Yanımda" ile sunulan bir diğer önemli fayda ise işletmesinin tüm ihtiyaçlarını Vodafone'dan alan KOBİ'lerden 6 ay süreyle komisyon alınmayacak olması olarak açıklandı. Vodafone, benzer bir avantajı yakın zamanda kadın girişimciler için de sunmayı planlıyor.

Öte yandan, "Her Şey Yanımda"da müşterilerin her alışverişinde bir çocuğun eğitim masrafına katkı sunmak için TOÇEV'e 3 TL bağış yapılacak.