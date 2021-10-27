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EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, yıl sonu ve 2022 hedeflerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, yıl sonu ve 2022 hedeflerini açıkladı Açıklaması

27.10.2021 12:03
EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, yıl sonu ve 2022 hedeflerini açıkladı Açıklaması

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birliklerinin yıl sonu ihracat hedefinin 16 milyar dolar, 2022 hedefinin ise 18 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birliklerinin yıl sonu ihracat hedefinin 16 milyar dolar, 2022 hedefinin ise 18 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-eylül döneminde 202 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 155 ülke ve bölgeye ihracatı artırdıklarını aktardı.

Son 12 aylık dönemde yüzde 21 artışla 15 milyar 525 milyon dolar ihracat yapıldığını aktaran Eskinazi, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hedefimiz 2021 yılında 16 milyar doları, 2022 yılında ise 18 milyar doları ülkemize kazandırmak. Ocak-eylül döneminde yüzde 27 artışla 11 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tarım ihracatımız yüzde 10 yükselişle 4 milyar 6 milyon dolara, sanayi ihracatımız yüzde 41 artışla 7 milyar 14 milyon dolara, madencilik sektörümüzün ihracatı da yüzde 18 yükselişle 799 milyon dolara ulaştı."

"Avrupa'ya ihracat arttı"

Avrupa Birliğine yüzde 30 artışla 5 milyar 475 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını vurgulayan Eskinazi, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 33 yükselişle 912 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Böylelikle Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 54'e yükseldi. 9 aylık dönemde yüzde 42 ile en fazla artış yaşadığımız Amerika ülkelerine 1 milyar 361 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine ise 1 milyar 227 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hedef pazarlarımız Asya ve Okyanusya ülkelerine 2021 yılında da ihracat payımızı yüzde 39 ilerlemeyle 903 milyon dolara taşıdık."

Ege İhracatçı Birlikleri, Togo Cumhuriyeti, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, yıl sonu ve 2022 hedeflerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, yıl sonu ve 2022 hedeflerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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