Üye Girişi
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması - Son Dakika

Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması

01.11.2021 08:49
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması

Türkiye'nin elma diyarı Amasya cennet hurması(Trabzon hurması) deposu olma yolunda da ilerliyor.

Türkiye'nin elma diyarı Amasya cennet hurması (Trabzon hurması) deposu olma yolunda da ilerliyor. Bu yıl 600 tondan fazla rekoltenin beklendiği vitamin deposu meyve dalında kilosu 3 lirayı bulan fiyatıyla da yüzünü güldürdüğü üreticisi için 'yeni sarı altın' olarak değerlendiriliyor.

Yörenin meyve hangarı Ziyaret beldesinde günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu üreticiler gün boyu topladıkları hurmaları özenle seçiyor. Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor. Kurusu da kilosu 40 liradan satılıyor.

Beldelerinde 15 yıl öncesine kadar yetiştiriciliğinin az yapıldığı cennet hurmasının son yıllarda dikiminin giderek arttığını anlatan 76 yaşındaki Nadir Atıcı, "Bugünlerde dalında fiyatı 2,5 lira ile 3 lira olan cennet hurması şimdi çok değerlendi. Sarı altın gibi oldu" dedi.

Bu yıl hasadın çok verimli geçtiğini belirtiği ürünlerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun her yanına gönderildiğine değinen Ahmet Cengiz, "Bu sene çok güzel hurma var. Daha önce böyle verim görmedim" diye konuştu.

Cennet hurmasın organik ortamda yetiştirildiğini vurgulayan Rahmi İçöz de, "İlaç vurmadığımız için masrafsız. Her yıl güzel para kazandırıyor. Sebze-meyve halinde kilosu 5 lira ile 7 lira arasındaki fiyatlardan satılıyor. Kurusu daha iyi para kazandırıyor. Kilosu 40 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.

Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ise ilde katma değerli bir ürün haline gelen hurmanın ekim alanının artmasına yönelik projeler uygulandığını işaret etti. - AMASYA

Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması
Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması

Türkiye, Trabzon, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi 09:41 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 09:39 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti 09:25 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
09:32 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!
09:24 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor         
09:51
Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz         
09:40
Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!         
09:33
Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin         
09:18
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak         
08:15
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Elma diyarı Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement