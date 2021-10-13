Üye Girişi
Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı - Son Dakika

Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı

13.10.2021 11:05
Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı.

Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 18,3 azaldı. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 29 bin 759 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 117 bin 384 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

İlk el konut satış sayısı 43 bin 967 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 103 bin 176 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Eylül ayında 6 bin 630 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı

Erzincan, Türkiye, Eylül, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi 11:14 Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde 11:10 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler 11:03 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı 10:44 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor 10:33 İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son Dakika Haberleri
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:13 Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi
11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
11:02 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
10:43 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü         
11:23
Daum fena yanıldı! Daum fena yanıldı! "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsaneden bomba yorum         
11:19
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek         
11:12
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok         
11:09
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 2021 Eylül ayında 395 konut satıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement