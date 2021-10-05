Üye Girişi
Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı

05.10.2021 09:29
Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı, System.String[]

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, hasretle beklenen Turnaçayırı Barajında su tutulmaya başlandığını müjdeledi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Erzincan'da hasretle beklenen ve Erzincanlının 40 yıllık hayali olan Turnaçayırı Barajını tamamlayarak 3 Ekim itibari ile su tutmaya başladıklarını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, "Turnaçayırı Barajı Erzincan ilimize hayırlı olsun. Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi olan barajımız 40 yıldır Erzincanlının hayalini kurduğu ve hasretle beklediği bir projedir. Hamdolsun bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Turnaçayırı Barajında su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 3 Ekim 2021 tarihinde saat 13: 00 itibariyle derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutmaya başladık. Depolanacak su ile toplamda 148 bin 870 dekarlık alan sulamaya açılacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ve bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber de ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. Sulu tarım sayesinde buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artıracaktır. Sulama projesinin devreye girmesi ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık yaklaşık 97 milyon TL katkı sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Barajın temelden yüksekliği 92 metre olup, depolama hacmi ise 50 milyon metre küp. - ERZİNCAN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Erzincan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 10:28 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı 10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu! 10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu 10:04 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı 09:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı 09:20 Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi 08:04 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı
10:27 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor
10:26 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor
10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı
10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
10:09 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
10:03 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu
10:01 A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet
09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz
09:58 Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor         
10:27
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti         
10:23
8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu         
10:10
A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet         
10:02
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi         
09:58
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 10:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement