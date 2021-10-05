Erzincan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, hasretle beklenen Turnaçayırı Barajında su tutulmaya başlandığını müjdeledi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Erzincan'da hasretle beklenen ve Erzincanlının 40 yıllık hayali olan Turnaçayırı Barajını tamamlayarak 3 Ekim itibari ile su tutmaya başladıklarını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, "Turnaçayırı Barajı Erzincan ilimize hayırlı olsun. Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi olan barajımız 40 yıldır Erzincanlının hayalini kurduğu ve hasretle beklediği bir projedir. Hamdolsun bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Turnaçayırı Barajında su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 3 Ekim 2021 tarihinde saat 13: 00 itibariyle derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutmaya başladık. Depolanacak su ile toplamda 148 bin 870 dekarlık alan sulamaya açılacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ve bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber de ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. Sulu tarım sayesinde buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artıracaktır. Sulama projesinin devreye girmesi ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık yaklaşık 97 milyon TL katkı sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Barajın temelden yüksekliği 92 metre olup, depolama hacmi ise 50 milyon metre küp. - ERZİNCAN