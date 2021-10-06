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GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu - Son Dakika

GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu

06.10.2021 18:03
GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Genç İşadamları tarafından düzenlenen 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumunda konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Genç İşadamları tarafından düzenlenen 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumunda konuştu.

GAGİAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hsarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemine önemine vurgu yaparak, sisteme şuana kadar 2,2 milyon dosyanın geldiğini kaydetti.

Aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesi hep şikayet konusu olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Ortalama bir dava Dünya Bankasının raporlarına baktığınız zaman, birinci derecedeki mahkeme 2 yıl sürer, 2 yılda bunun temyizi sürer, toplam da 4 yıl, yani haklısınız bir davada, hakkınız var, alacağınız var ama alacağınıza 4 sene sonra kavuşuyorsunuz. Bu adalet mi, bugünkü enflasyonist ortam da adalet mi, adalet değil. Geciken adalet, adalet olmaktan çıkıyor. Sistem de ne yapsın aşırı dosya nedeniyle arada boğulmuş durumda" dedi.

"Arabuluculuk zorunlu hale geldi"

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında sonra ticari davalarda, tüketici davalarda arabuluculuk zorunlu hale geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Buraya gelen dosya şuan da 2,2 milyon, eğer bu sistemi biz kurmasaydık bunların hepsi mahkemelerde olacaktı dava süreçler belki 4 yıldan 5 yıla çıkacaktı. 2,2 milyon dosyanın yüzde 70'i anlaşmaya bitti, yani sulhla bitti. Eskiden mahkemeyi kaybeden 'vay bana haksızlık yapıld'ı derdi ve hakkını helal etmezdi şimdi yüzde 70 davada rızalar alınıyor karşılıklı helalleşiyor ve işinizi bitiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bu sistemde her iki tarafta mutlu"

Arabuluculuk sistemi ile her iki tarafından mutlu olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Biri mahkemeden çıktığında her zaman bir taraf mutlu bir tarafta mutsuzdu ama arabuluculuk sisteminde ne oluyor, iki tarafta mutlu. Mutsuz olan yok iki tarafından rızası var. İnsanlar zaman kaybından, maddi anlamda kendilerini yıpratan bu uzun süreçlerden yargı sistemimizin önemli bir iş yükünden kurtardılar. Böylelikle mağduriyetler azaldı, adalet duygusu da güçlendi, dolayısıyla da arabuluculuk toplumsal barışa da katkı sağladı" şeklinde konuştu.

"370 arabulucu görev yapıyor"

Haftalık 5 ile 7 bin dosyanın geldiğin belirten Hisarcıkloğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalardaki Merkezlerimizde 370 arabulucu görev yapmaktadır, diğer arabulucuları da merkezlerimiz de görev almaya davet ediyoruz. Haftada 5 ile 7 bin arasında başvuru gelmekte bu merkezlere demek ki toplumda bu konu hakkında bilgi arttı, bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı" şeklinde konuştu.

"İki sende çözülemeyen dava 4 saatte çözüldü"

Sisteme ilişkin bir örnek vererek konuşmasını sürdüren Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Seydişehir'de 28 farklı kişiyi ilgilendiren ve iki yıldır devam eden bir miras davası var. Sonuçta biri gariban, birinin ihtiyacı var ama iki yıldır miras davası devam ediyor ve sonunda arabulucuya geliyor bu 28 mirasçı ve sorunları tam 4 saatte çözüldü. 2 senedir hukuk sitemi içinde çözülemeyen dava 4 saatte arabuluculuk sistemi içerisinde çözüldü. Bizim kültür ve inancımızda hukukun yeri çok önemlidir, mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Burada çok önemli bir konunun da altını çizmek istiyorum, biz 84 milyon olarak güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"GAGİAD olarak sistemin daha başarılı olması katkıda bulunmak istiyoruz"

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Cihan Koçer ise sempozyumda yaptığı konuşmasında, GAGİAD olarak sürece sahip çıktıklarını kaydetti. Koçer, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabuluculuk sisteminin başarısı ve bu sistemin yaygınlaşması açısından biz GAGİAD olarak sistemin daha başarılı olması için sürece sahip çıkmak ve katkıda bulunmak istiyoruz. Bu sistemde mağduriyetlerin azaldığını, adalet duygusunun güçlendiğini görüyoruz. Adaletin güçlenmesi her alanda olacağı gibi ülkemizin yatırımcıları nezdinde de cazibesini arttıracağı kaçınılmazdır" dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca'da, arabuluculuğa ilişkin yaptığı konuşmasında, "Arabuluculuğun gerçekleşmesi zorunlu kılmayla değil toplumda arabuluculuğun başarı sağlayabileceğini ilişkin inancın yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilir. O yüzden de burada tüm tarafların işadamlarımızın, hukukçularımızın ve tüm halkın bunun önemli bir olgu olduğunu ve uyuşmazlığını çözmeden önce bunu bir müzakere bilinciyle ve bu yöntemle çözülebileceğine inanması, bunu desteklemesi, elinden geldiğince kendisi bir şeyler yapmaya çalışmasıdır" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, "Arabuluculuk konusu bizim çok değer verdiğimiz, mecliste çok zaman harcadığımız Adalet Bakanımızın davetiyle de çalışma toplantılarında bulunduğum ve bir reform yasasıylada mecliste kanunlaştırdığımız bir yeni çalışma bunun çok başarılı olmasını diliyorum. bugün yüzde 70 başarılı olmasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na günün anısına plaket verdi. Sempozyum konuşmacıların sunumuyla devam etti. - GAZİANTEP

GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu
GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu
GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu
GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu
GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu

Gaziantep, Türkiye, Adalet, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAGİAD'tan, 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' sempozyumu - Son Dakika Ekonomi


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