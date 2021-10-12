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Gaziantep'te kentin geleceği 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu - Son Dakika

Gaziantep'te kentin geleceği 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

12.10.2021 15:48
Gaziantep'te kentin geleceği 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

GAZİANTEP'te, Hürriyet Gazetesi tarafından 'Ekonomi Zirvesi' düzenlendi.

GAZİANTEP'te, Hürriyet Gazetesi tarafından 'Ekonomi Zirvesi' düzenlendi. Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte iş yapma kültürünün yüksek olduğunu ve 5 organize sanayi bölgesinde 240 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Bir otelde düzenlenen 'Gaziantep Ekonomi Zirvesi'ne, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Hürriyet Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'in katıldığı panelde moderatörlüğü Hürriyet Ekonomi Yazarı Noyan Doğan yaptı, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, GAİB Başkanı Fikret Kileci ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel konuşmacı olarak yer aldı. Gaziantep ekonomisinin ve yatırımların ele alındığı panelde, şehirde yapılan yatırımlar ve gelecek beklentileri değerlendirilerek, bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktalar masaya yatırıldı.

'GAZİANTEP'TE İŞ YAPMA KÜLTÜRÜ YÜKSEK'Gaziantep'te iş yapma kültürünün yüksek olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Gaziantep'in diğer Anadolu şehirlerinden farklı kılan temel özelliklerinden birisi de bu. Bu şehrin ham maddesi yok, liman şehri değiliz. En önemli sermayemiz beşeri sermayemiz. Beşeri sermayenin de eğitimli olması lazım. Bunun için de olabildiği kadarıyla meslek liseleriyle, dört üniversitemiz başta olmak üzere eğitimde eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Gaziantep özellikle son yıllarda her dönem bir bakanı olmuş ve o bakanı liderliğinde milletvekilleriyle, yerel yöneticileriyle sivil toplum kuruluşları ve odalarıyla birlikte Gaziantep'i bir adım daha öteye götürmek için çalışıyor. Organize sanayi bölgemiz 240 bin çalışanı ile evine ekmek götürmekte. Güvenli şehir olmak çok önemli. Güvenli şehri hep birlikte sağlıyoruz" dedi.'EKONOMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYORUZ'Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, iktisat ve ekonomi alanında yapılan çalışmalara çok önem verdiklerini söyledi. Dereli, "İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültemiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ilk açılan kadim fakültelerinden bir tanesidir. İktisat bölümümüz de bu fakültenin amiral gemisidir. Biz üniversite olarak iktisat ve ekonomi alanında yapılan bu çalışmalara çok önem veriyoruz. Bu konuda yapılan Ar-Ge çalışmalarına büyük destek veriyoruz. Çünkü ekonomi okuryazarlığının ülkenin gelişmişliğinde çok büyük faktör olduğunu biliyoruz. Bugün burada Hürriyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu ekonomi zirvesinde paydaş olarak yer aldık. Üreten şehir Gaziantep'te özellikle pandemi döneminde yapılan iyi uygulamaların ülkemizle paylaşılması adına çok güzel ve verimli bir toplantı oldu" diye konuştu.'GAZİANTEP TÜRKİYE'NİN SİGORTASI HALİNE GELDİ'Hürriyet Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz Gaziantep'in sanayi ve ekonomik anlamdaki katkıları ile Türkiye'nin sigortası haline geldiğini vurguladı. Pandemi döneminde Gaziantep üretimleri ile dünyanın tedarik üretiminin de kesintiye uğramadan devam etmesini sağladığını belirten Erdal Fernergiz, şunları söyledi: "Hürriyet gazetesi olarak Gaziantep Türkiye'nin gözbebeğidir diyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük bin firması arasında Gaziantep'ten de 67 firma yer almaktadır. Gaziantep Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili. Gaziantep 5 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayisine sahiptir. Sadece OSB'lerde 240 bin kişi istihdam edilmektedir. Sanayi çeşitliliğine sahip olan Gaziantep, pandemi döneminde de çok başarılı bir sınav vermiştir. Pandemi döneminde Gaziantep üretimleri ile dünyanın tedarik üretiminde kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamıştır. Gaziantepli girişimcilerin sayesinde şehir her yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyerek ekonomiye can vermektedir. Gaziantep sanayi kenti olmasının yanında şanslı da bir ildir. Gaziantep'in Türkiye'ye örnek olan önemli firmaları var. Doğu ve Güneydoğu illerinden yoğun olarak göç alan Gaziantep, 500 bin Suriyeliye ev sahipliği de yapmaktadır. Gaziantep tüm bu özellikleri ile Türkiye'nin sigortasıdır. Gaziantep sanayisinin yanında aynı zamanda bir gastronomi ve kültür tarih şehridir. Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Çukurova GAP ekimizle Anadolu'nun ekonomideki simgesi olan Gaziantep'e her zaman geniş yer verdik, destek olduk. Gaziantep'in başarılarına bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz."Panelde konuşmacı olan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, pandemiye rağmen çalışan sayılarında yüzde 7,3 artış sağladıklarını, bu yıl ise yüzde 17,6 bir artışın olduğunu ve Gaziantep OSB'de çalışan sayısının 240 bine yaklaştığını ifade etti.GAİB Başkanı Fikret Kileci ise konuşmasında, "Bizim doğru projeler yapmamız gerekiyor. Yenilikçi sürdürülebilir çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bizim elimizde çok önemli bir silah var. Mesela ara mamul ve ham madde yatırımlarımızın önemle üzerinde durarak teşvik etmemiz gerekiyor. Lojistikte ise nehir, deniz ve demir yoluna ülke olarak önem vermemiz gerekiyor. Yerli ve milli ya da özel sektördeki kişilerin desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in konuşmacı olarak katıldıkları panelde ekonomi üzerindeki baskılardan söz ederek üretim ile tüketimdeki ekonomik durumdan bahsedildi.

Panel, oturumların arasında soru- cevap bölümünün de gerçekleştirilmesinin ardından katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.


Hürriyet Gazetesi, Gaziantep, Hürriyet, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te kentin geleceği 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kentin geleceği 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu - Son Dakika
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