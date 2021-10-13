Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi