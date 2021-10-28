Germencikli pamuk üreticisi, hasatta güldü

Tariş Germencik Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdurrahman Sivri, bu sezon oluşan fiyat ve rekolte nedeniyle pamuk üreticisinin iyi bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kooperatifte gazetecilere açıklama yapan Sivri, üreticinin kuraklık dolayısıyla sezon başında oldukça endişeli olduğunu fakat hasatta yüzlerin güldüğünü belirtti.

Kuraklık nedeniyle bu sezon, dekar başına 300-350 kilogram ürün alabileceklerini düşündüklerini aktaran Sivri, "Fakat gördük ki bu sene 500-600 kilogram alan çiftçilerimiz var. Bununla birlikte pamuk fiyatlar da oldukça iyi. Kilogramı 12,5 lira." dedi.

Geçen yıl Germencik'te 40 bin dekar olan pamuk üretim alanının bu sezon 30 bin dekara düştüğüne dikkati çeken Sivri, üreticinin aradaki açığı, ayçiçeği ve mısır ekerek kapatmaya çalıştığını ifade etti.

Pamuğun kuraklığa rağmen "altın" çağını yaşadığını aktaran Sivri, "Pamuğun önü artık açık gibi görünüyor. Vatandaşın talebi ve isteği çok fazla. Pamuk eski günlerine dönüyor." diye konuştu.

Çiftçilerden Remzi Ayna ise "Sezona sıkıntılı başladık ama şu anda hasat dönemindeyiz ve her şey çok iyi gidiyor. Kuraklığa rağmen kalitemiz çok iyi. Bununla birlikte ürünlerimizi iyi fiyata satıyoruz. Fiyatlar arttıkça çiftçi bir sonraki yıl daha çok ürün ekecektir." ifadelerini kullandı.