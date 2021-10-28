GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan chip-para fırsatı

GittiGidiyor, Akbank iş birliğiyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında 75 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, 31 Ekim'e kadar Axess kartlarla tek seferde yapılacak 500-999,99 TL arasındaki alışverişte 50 TL; 1000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma fırsatı kullanıcıları bekliyor.

Kampanyadan Axess, Wings, Free, Akbank Kart ya da Neo, Akbank ticari kart sahipleri ve bu kartlara bağlı ek kart ile sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Katılım için ilk harcamadan önce Axess Mobil üzerinden "Hemen katıl" butonuna tıklanması veya "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi yeterli oluyor.