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Haier'in Eskişehir'deki 85 milyon avroluk yatırımı 1600 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Haier'in Eskişehir'deki 85 milyon avroluk yatırımı 1600 kişiye istihdam sağlayacak

24.10.2021 09:58
Haier'in Eskişehir'deki 85 milyon avroluk yatırımı 1600 kişiye istihdam sağlayacak

Haier Europe Üst Yöneticisi (CEO) Yannick Fierling, resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Eskişehir'deki Haier Fabrikası'nın, Avrupa'daki en büyük fabrika olmasını istediklerini söyledi.

Haier Europe Üst Yöneticisi (CEO) Yannick Fierling, resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Eskişehir'deki Haier Fabrikası'nın, Avrupa'daki en büyük fabrika olmasını istediklerini söyledi.

Fierling, fabrikada düzenlediği basın toplantısında, fabrikayı Eskişehir'de kurmalarının nedeninin mevcut kapasite ve üretim gücü ile Avrupa'daki son kullanıcıya daha kolay ulaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin'den sonra dünyada tedarik konusunda en büyük ikinci ülke olduğunu dile getiren Fierling, genç bir şirket olan Haier'in dünyada birinci sırada geldiğini bildirdi.

Fierling, 10 yıldır yatırım yaptıklarını belirterek, Avrupa'da yüzde 7,2'lik pazar paylarının bulunduğunu, üretim konusunda dünya çapında liderliği elde etmek istediklerini bildirdi.

Eskişehir'deki fabrikanın ocak ayından bu yana hizmet verdiğini anlatan Fierling, "Buradaki fabrikanın, Avrupa'daki en büyük fabrika olmasını istiyoruz. Hükümetin de desteğiyle Eskişehir'deki varlığımızı olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

"Dünyadaki her 4 buzdolabından birini üretiyoruz"

Fierling, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da hızlı büyüdüklerini ifade ederek, "Burada gelecekte yapacağımız 1 milyon parçalık üretim olan fabrikamızın açılışını yaptık. Kapasite ve Ar-Ge açısından büyük potansiyeli olan Türkiye'de bu konudaki çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Dünyada Candy, Hoover ve Haier markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Fierling, Candy ve Hoover markasıyla Türkiye piyasasında bulunduklarını ancak Haier marka ürünlerin 2022'de Türkiye'de satışa sunulmasını planladıklarını kaydetti.

Fierling yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın zor geçtiğini belirterek, buna rağmen Avrupa'da yüzde 20'nin üzerinde büyüdüklerini, müşterilerini ve çalışanlarını korumaya devam ettiklerini söyledi.

Özel bir şirket olduklarını, devletle bağlantılarının bulunmadığını ve 3 borsada kote olduklarını kaydeden Fierling, dünyadaki her 4 buzdolabından birini ürettiklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin kendileri için ana pazar olmadığını dile getiren Fierling, Avrupa çapında 12 milyon aktif kullanıcının bulunduğunu ifade etti.

Fierling, müşterilerini yakından takip ettiklerini ancak kişisel verilerin gizliliği konusunda gerekli titizliği gösterdiklerini belirterek, tüketicilere ürün değil, deneyim vermek istediklerini söyledi.

Eskişehir'de üretilen ürünlerin yüzde 100'ünün bağlanırlık özelliğinin olacağını anlatan Fierling, ürünlerin etrafındaki tüm sektörlerle çalıştıklarının altını çizdi.

"Burası Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olacak"

Haier Europe Üretim Direktörü Mehmet Ali Karasu da Eskişehir'deki fabrikanın 44 bin metrekare kapalı alana sahip bulunduğunu söyledi.

Karasu, şunları kaydetti:

"40 milyon avroluk yatırımla kurulan fabrikamızda yıllık 1,5 milyon adetlik üretim yapacağız. 900 kişinin çalışacağı fabrikada kurutma makinesi üretimi yapılacak. İnşaat çalışmaları süren fabrikanın da 35 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Yıllık 1 milyon bulaşık makinesinin üretileceği, 45 milyon avro yatırımla faaliyete geçecek fabrikada 700 çalışan olacak."

Eskişehir'deki fabrikaların 4 milyon adetlik üretim kapasitesinin bulunduğunu dile getiren Karasu, söz konusu yatırımlarla Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olacağını kaydetti.

"Ev odaklı hayatı kolaylaştırmak istiyoruz"

Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz da çamaşır, kurutma, bulaşık makineleri, buzdolabı, elektrik süpürgesi, ocak ve ankastre gibi ürünler ürettiklerini söyledi.

Küçükyılmaz, çoklu marka stratejisi uygulayan şirket olarak küresel konumda Avrupa'da ilk üçe girmek istediklerini ifade etti.

Akıllı ev odaklı çalıştıklarını anlatan Küçükyılmaz, hedeflerinin ev odaklı hayatı kolaylaştırmak olduğunu dile getirdi.

Küçükyılmaz, Türkiye'de ev konusuna önem verildiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de kurutma makineleri henüz evlere çok fazla girmedi. Türkiye pazarında özellikle kurutma makineleri konusunda büyümeyi bekliyoruz. Türkiye'deki payımızı da istediğimiz seviyeye getireceğiz. Yeni teknoloji kurutma makineleri hem gürültüsüz hem de enerji tasarruflu üretiliyor." dedi.

Türkiye'deki fabrikayı dünyada ikinci en büyük beyaz eşya üreticisi yapmak istediklerini vurgulayan Küçükyılmaz, "Eskişehir'deki fabrika hem üretim hem de dağıtım yapabileceğiz bir yer. Bu kadar şirketin, Türkiye'den beklentisi görünenden çok fazla. Şirketin, en büyük pazarları arasına girmek istiyoruz." diye konuştu.

Eskişehir, Türkiye, Fabrika, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haier'in Eskişehir'deki 85 milyon avroluk yatırımı 1600 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Haier'in Eskişehir'deki 85 milyon avroluk yatırımı 1600 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
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